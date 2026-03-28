'Мы готовы делиться своей экспертизой': Зеленский в Катаре заслушал доклад украинских экспертов ПВО. Видео

В субботу, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в катарскую Доху. Главы государства посетил команду украинских экспертов, где заслушал доклад о работе.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, эксперты уже провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей Катара для отражения иранских воздушных угроз инаработали конкретные решения для усиления защиты неба.

"Во время встречи с Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани для меня важно было услышать такую высокую оценку работы наших ребят и благодарность за их консультации. удары баллистикой и дронами – это сейчас здесь, в регионе, самый большой вызов. И если против баллистики эффективно работают только системы ПВО, то для борьбы с дронами мы в Украине наработали другие, значительно более дешевые решения", – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что украинские зенитные дроны-перехватчики уже доказали свою эффективность в противодействии различным типам беспилотников, и поэтому "в нашем опыте так заинтересован Катар".

"Украина всегда говорит о том, что мы готовы делиться своей экспертизой и помогать тем, кто и нам в Украине может помочь с укреплением защиты. Есть готовность Катара к долгосрочному сотрудничеству в различных направлениях. Важно восстановить стабильность в регионе, чтобы никто не страдал от террористических иранских ударов", – отметил Зеленский, подчеркивая, что Киев поддерживает подход, когда "благодаря помощи друг другу безопасности во всем мире становится больше".

Что предшествовало

До этого украинский президент встретился с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе разговора политики искали пути усиления защиты граждан в обеих странах, и подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны.

По его словам, стороны обсудили "как обеспечить больше защиты жизни в наших странах" и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на десять лет.

Напомним, ранее Зеленский встречался с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Глава государства тогда заявил, что Киев открыт для совместной работы с Дубаями, которая "в стратегической перспективе точно усилит наши народы и защиту жизни в наших государствах".

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита главы государства в Саудовскую Аравию в четверг 26 марта, был подписан документ об оборонном сотрудничестве между Киевом и Эр-Риядом. В то же время глава государства тоже посетил команду экспертов в Эр-Рияде, где обсудил ключевые аспекты усиления ПВО в Саудовской Аравии, в частности подходы к уничтожению беспилотников.

