Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию: запланированы важные встречи. Видео

В четверг 26 марта президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. У него запланирован ряд важных встреч для обсуждения вопросов безопасности и сотрудничества.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях. Пресс-служба президента обнародовала соответствующее видео.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Запланированы важные встречи. Мы ценим поддержку и поддерживаем тех, кто готов работать вместе с нами ради безопасности", – сообщил Зеленский.

Отметим, что поездка происходит на фоне активных международных контактов Украины по укреплению оборонного сотрудничества и привлечения стран Глобального Юга к реализации Формулы мира.

Саудовская Аравия неоднократно выполняла роль посредника в международных переговорных процессах. В частности, королевство участвовало в организации обменов пленными между Украиной и Россией, а также участвовало в дипломатических инициативах, направленных на поиск путей урегулирования войны.

Ожидается, что нынешний визит президента Украины Владимира Зеленского будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего диалога между Киевом и Эр-Риядом. Одной из ключевых целей поездки является углубление сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также усиление координации действий по поддержанию энергетической и региональной стабильности.

Программа визита предусматривает встречи с высшим руководством Саудовской Аравии. Во время переговоров стороны планируют обсудить актуальные вызовы безопасности, ситуацию вокруг войны в Украине, а также возможные шаги для активизации международных усилий, направленных на достижение справедливого и устойчивого мира.

Напомним, Украина получила запросы от нескольких государств Ближнего Востока о помощи в противодействии беспилотникам. Речь идет, в частности, об использовании системы дронов-перехватчиков, которую активно применяют украинские военные. Сейчас украинские эксперты уже работают с партнерами для оценки возможного формата сотрудничества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Ближнего Востока обменивать ракеты к Patriot на украинские дроны-перехватчики. По его словам, украинский опыт защиты неба во время войны может стать полезным для партнеров, которые сталкиваются с угрозой массированных ракетных ударов.

