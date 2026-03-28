Украина и Катар подписали 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере

Президент Владимир Зеленский встретился с Эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. В ходе разговора политики искали пути усиления защиты граждан в обеих странах.

В итоге стороны подписали соглашение о партнерстве в сфере обороны. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram 28 марта.

"Встретился с Эмиром государства Катар шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в Дохе. Также на встрече присутствовал премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани", – написал Зеленский.

По его словам, стороны обсудили "как обеспечить больше защиты жизни в наших странах" и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере по меньшей мере на десять лет.

"По окончании встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводства и технологические партнерства между компаниями", – отметил глава нашего государства.

Кроме того, Зеленский проинформировал Эмира государства Катар о ситуации с безопасностью в Украине, массированные атаки России и ее тесное сотрудничество с Ираном.

Президент также отметил важность усиления ПВО и ожидании соответствующей поддержки от партнеров.

"Спасибо Его Высочеству за прием, готовность работать вместе и конкретные договоренности", – резюмировал он.

Напомним, накануне Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. Политики обсудили удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива. Глава государства заявил, что Киев открыт для совместной работы, которая "в стратегической перспективе точно усилит наши народы и защиту жизни в наших государствах".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве. Документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

