Зеленский встретился с президентом ОАЭ и рассказал об экспертности Украины в вопросах защиты

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Глава государства заявил, что Киев открыт для совместной работы, которая "в стратегической перспективе точно усилит наши народы и защиту жизни в наших государствах".

Политики обсудили удары со стороны Ирана и блокирование Ормузского пролива. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Турне Зеленского по Ближнему Востоку

По словам Зеленского, президент ОАЭ поблагодарил за работу украинской команды в Эмиратах. Президент заявил, что для Украины принципиально важно, чтобы террор нигде в мире не брал верх.

"Защиты должно быть достаточно повсюду. Поэтому мы открыты для совместной работы, которая в стратегической перспективе точно усилит наши народы и защиту жизни в наших государствах", – рассказал Зеленский.

Также по результатам встречи Зеленский констатировал, что блокирование Ормузского пролива, что прямо влияет на мировой рынок нефти. По его словам, для всех нормальных государств "важно обеспечить стабильность и защитить жизнь в условиях современных угроз".

"Украинцы наработали соответствующую систему защиты, которая дает значительный процент сбивания вражеских дронов и ракет. Именно такой системный подход и интеграция опыта мы предлагаем нашим партнерам. Спасибо за встречу и готовность работать вместе. Договорились о сотрудничестве в области безопасности и обороны. Команды финализуют детали", – заявил президент Украины.

Ранее Зеленский рассказал о перспективах оборонного сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока. Самое главное, что может дать им наше государство, это опыт и системность в борьбе с иранскими "Шахедами", которыми Россия годами атакует наши города.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 марта Украина и Саудовская Аравия подписали документ об оборонном сотрудничестве. Документ закладывает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций и усиливает международную роль Украины как донора в сфере безопасности.

