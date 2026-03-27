'Есть конкретные вещи, которые можем сделать вместе': Зеленский встретился с военными экспертами, которые уже больше недели в Саудовской Аравии. Видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с военными экспертами, которые больше недели работают в Саудовской Аравии. Они доложили о первых результатах своей работы.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале главы государства. Зеленский отметил, что даже за короткий период украинские специалисты смогли передать значительный опыт иностранным коллегам.

"Благодарен ребятам за очень оперативную и основательную работу. Есть конкретные вещи, которые можем сделать вместе с нашими партнерами. Даже за такое короткое время украинские эксперты успели существенно поделиться своим опытом и показать, как мы в Украине защищаем нашу жизнь и инфраструктуру. Экспертиза Украины уникальная – это признают", – заявил президент.

Во время встречи с главой государства специалисты также обсудили ключевые аспекты усиления ПВО в Саудовской Аравии, в частности подходы к уничтожению беспилотников. Украина, по словам президента, готова долго и взаимовыгодно поддерживать страны, которые помогают ей в борьбе за независимость.

Напомним, о том, что Украина направит на Ближний Восток военных с опытом сбивания "Шахедов" стало известно в начале марта. Президент сообщил, что эксперты отправятся в охваченный войной регион уже 9 марта.

