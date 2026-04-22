'Можно удвоить производство дронов-перехватчиков': Зеленский озвучил ожидания от кредита ЕС

Украина способна удвоить производство дронов-перехватчиков, но пока ограничена в финансировании. Кредит от Европейского Союза на 90 миллиардов евро должен стать критически важным ресурсом для наращивания оборонного производства.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью CNN. По его словам, получение кредита ЕС жизненно необходимым для Украины.

Вопрос жизни и выживания

По словам Зеленского, получение финансовой помощи от ЕС является вопросом выживания для Украины. Он подчеркнул, что без этих средств государство не может в полной мере использовать свой производственный потенциал.

"У нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания, обороны, нам очень нужны эти деньги", — подчеркнул президент.

Потенциал производства значительно выше

Владимир Зеленский заявил, что нехватка финансирования непосредственно ограничивает оборонные возможности Украины, которая способна производить значительно больше вооружений.

Он привел пример с дронами-перехватчиками. Сейчас Украина производит около тысячи таких беспилотников в день, хотя имеет возможность выпускать вдвое больше – до двух тысяч ежедневно.

Основной проблемой остается именно недостаток финансирования, а не производственных мощностей или технологий.

ЕС разблокировал кредит для Украины

Кредит на 90 миллиардов евро обещали Украине еще несколько месяцев назад, однако его согласование затянулось. Причиной стала позиция тогдашнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который блокировал решение.

Он требовал возобновления транзита российской нефти в Европу через территорию Украины. После его поражения на парламентских выборах ситуация изменилась: транзит нефти по трубопроводу "Дружба" возобновили, а страны ЕС предварительно согласовали предоставление кредита.

Что это означает для обороны

Ожидается, что получение средств позволит Украине значительно увеличить производство вооружения, в частности дронов, которые играют ключевую роль в противодействии российским атакам.

Речь идет не только о количестве, но и о возможности быстрее реагировать на угрозы и укреплять систему противовоздушной обороны, которая остается одним из ключевых приоритетов во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

22 апреля Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС по нефтепроводу "Дружба". Ее заливают в Беларуси и уже направляют в Словакию и Венгрию. Обе страны первую партию нефти планируют получить на следующий день, 23 апреля.

После возобновления работы "Дружбы" Словакия согласится на принятие 20-го пакета санкций ЕС против России. В Братиславе заявляют, что без этого решения не поддержат новые санкционные ограничения.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не будет препятствовать в предоставлении жизненно необходимого займа Украине. Однако он выдвинул ультиматум Украине: Венгрия разблокирует 90 млрд евро ЕС, но Украина должна возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

