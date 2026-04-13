Следующее правительство Венгрии не будет сопротивляться для предоставления Европейским Союзом (ЕС) Украине займа в 90 млрд евро, но присоединяться к финансированию кредита не планирует. В то же время будущий премьер-министр Петер Мадьяр собирается и дальше покупать российскую нефть, а также выступает за отмену санкций против РФ после завершения войны в Украине.

Об этом он заявил на первой пресс-конференции, которую транслировали на его странице в Facebook. Это означает, что следующая власть Венгрии хотя бы частично разделяет позицию нынешнего правительства.

Кредит Украине

Ситуацию с кредитом для Украины он назвал не до конца для себя понятной. Мадьяр напомнил, что нынешний венгерский премьер Виктор Орбан поддержал предоставление займа на декабрьском саммите ЕС.

"Орбан согласовал этот кредит с условием, что Венгрия не будет делать свой вклад вместе с Чехией и Словакией. Не знаю, зачем пересматривать это решение", – сказал лидер партии "Тиса", которая, по предварительным данным, займет более половины венгерского парламента.

По его словам, Венгрия находится в сложной экономической ситуации, поэтому не может позволить себе предоставление кредитов другим странам.

Российская нефть

В то же время Петер Мадьяр выразил готовность к переговорам с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и закупке российской нефти, поскольку Венгрия "не может изменить географию". В то же время он заверил, что его правительство "сделает все возможное, чтобы диверсифицировать энергетический баланс и закупки энергии".

"Во-первых, это дает нам безопасность, а энергетическая безопасность является одним из важнейших вопросов для Венгрии. Во-вторых, именно так можно покупать нефть и газ по самым низким ценам", – уверен политик.

Также он выступил за диверсификацию поставок нефти и газа. "Это не означает, что мы хотим полностью отказаться от сотрудничества. Мы хотим покупать нефть дешево и надежно", – отметил он.

Санкции против РФ

Будущий венгерский премьер напомнил, что пока в Украине продолжается война, против России действуют санкции Евросоюза. Но после завершения войны Европа может отказаться от ограничений, поскольку, по мнению Мадьяра, покупать сырье по высоким ценам "не в интересах" ЕС, когда соседом является РФ.

"Иногда санкции ослабляют, ведь иначе мировая экономика может обвалиться, а страны – обанкротиться из-за нехватки нефти. Но как только война закончится – а мы надеемся, что переговоры будут успешными и это произойдет скоро – Европа сразу же отменит санкции", – надеется лидер "Тисы".

Отказ ЕС от российских энергоресурсов он называет "выстрелом себе в ногу", потому что это подрывает конкурентоспособность Европы. "Мы будем стараться покупать нефть и газ из как можно большего количества источников", – заверил он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Брюсселе рассчитывали на скорейшее принятие кредита для Украины после победы Петера Мадьяра. В Кипрском председательстве в ЕС уже готовятся вынести этот вопрос на обсуждение на ближайшем Комитете постоянных представителей.

