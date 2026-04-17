Словакия может разблокировать 20-й пакет санкций против России: названо условие

Словакия может согласиться на принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, однако выдвигает условие – возобновления работы нефтепровода "Дружба". В Братиславе заявляют, что без этого решения не поддержат новые санкционные ограничения против РФ.

Об этом сообщает Denník N. Соответствующую позицию озвучил глава МИД Словакии Юрай Бланар. Его цитирует Denník N.

По словам Бланара, Словакия будет блокировать новый пакет санкций до тех пор, пока не получит четких гарантий восстановления работы нефтепровода "Дружба". Речь идет о прозрачной и проверяемой декларации по запуску трубопровода.

"Если нефтепровод "Дружба" не будет введен в эксплуатацию, мы не поддержим 20-й пакет санкций", – заявил он, добавив, что это фактически единственный инструмент влияния на ситуацию.

В то же время Бланар подчеркнул, что Словакия не намерена блокировать финансовую помощь Украине. В частности, речь идет о кредите ЕС на сумму 90 млрд евро, который ранее тормозил премьер Венгрии Виктор Орбан.

Глава МИД Словакии отметил, что позиция нового венгерского правительства свидетельствует о готовности поддержать выделение средств Украине. Бланар также заявил, что слова словацкого премьера Роберта Фицо о возможном "перебирании эстафеты" у Орбана по блокированию решений ЕС являются искаженными.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что нефтепровод "Дружба" может возобновить работу после российских атак до конца апреля, однако в Словакии выражали сомнения относительно этих сроков.

Напомним, что 90 млрд евро займа для Украины блокирует Венгрия и Словакия. Эти страны – последние в Евросоюзе, которые не отказались от российской нефти.

Как сообщал OBOZ.UA:

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его правительство не будет препятствовать в предоставлении жизненно необходимого займа Украине. Однако он собирается и дальше покупать российскую нефть.

Мадьяр выдвинул ультиматум Украине: Венгрия разблокирует 90 млрд евро ЕС, но Украина должна отремонтировать поврежденный трубопровод "Дружба" и восстановить транзит российской нефти.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ремонт нефтепровода будет завершен до конца апреля, после чего транзит российской нефти в Европу возобновится. Остановка произошла из-за повреждения инфраструктуры во время атак, а восстановление происходит при участии Украины и поддержке ЕС.

