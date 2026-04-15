Мадяр выдвинул ультиматум Украине: когда Венгрия разблокирует 90 млрд евро ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который вскоре должен уйти в отставку, должен снять свое вето на предоставление Украине Европейским союзом (ЕС) кредита в 90 млрд евро. Но перед этим Украина должна отремонтировать поврежденный трубопровод "Дружба" и восстановить транзит российской нефти.

Об этом 15 апреля в эфире национального телевидения заявил преемник Орбана Петер Мадьяр, сообщает Bloomberg. В минувшие выходные оппозиционная партия "Тиса", лидером которой он является, победила на выборах и получила право сформировать супербольшинство в парламенте.

Венгрия разблокирует кредит ЕС Украине

Накануне Мадьяр заявил, что его правительство не будет препятствовать в предоставлении жизненно необходимого займа Киеву, но в то же время все же не будет принимать финансового участия в кредите. Но следует заметить, что формирование собственного Кабинета министров и принятие его в Национальной ассамблее может занять недели.

Ранее венгерский политик уже напоминал, что Орбан согласовал предоставление Украине кредита при условии, что Венгрия не будет делать свой вклад (так же, как Чехия и Словакия). "Не знаю, зачем пересматривать это решение", – сказал лидер партии "Тиса" после объявления результатов выборов.

Впрочем, Мадьяр отметил, что Венгрия находится в сложной экономической ситуации, поэтому не может позволить себе предоставление кредитов другим странам.

Но следует напомнить, что, кроме Венгрии, заем блокирует также и Словакия. Ее премьер Роберт Фицо тоже требует возобновить работу российского нефтепровода "Дружба". Эти страны – последние в Евросоюзе, кто не отказался от российского "черного золота".

Восстановление "Дружбы"

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ремонт нефтепровода будет завершен до конца апреля, после чего транзит российской нефти в Европу возобновится. Остановка произошла из-за повреждения инфраструктуры во время атак, а восстановление происходит при участии Украины и поддержке ЕС.

Он подчеркнул, что восстановление инфраструктуры происходит быстрее, чем ожидалось ранее и назвал ключевой целью – вернуть стабильность поставок энергоносителей в европейские страны. "Он будет функционировать. Да, до конца апреля", – отметил Зеленский.

Но речь идет именно о восстановлении работоспособности системы транспортировки, а не о полном обновлении всей инфраструктуры резервуаров и сопутствующих объектов. Через него ранее получали сырье такие страны как Венгрия и Словакия. Часть ресурсов также транспортировалась дальше в Балканский регион.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за препятствий со стороны некоторых стран ЕС первый транш в рамках кредита на 90 млрд евро поступит позже, чем ожидалось. Это решение официально утвердили в Еврокомиссии, хотя конечный срок транзакции по-прежнему это первое полугодие 2026-го.

