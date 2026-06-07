Зеленский прибыл в Великобританию: какие встречи запланированы. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Великобританию. Глава государства примет участие в трехстороннем саммите с участием лидеров Франции и Германии.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. В саммите также примут участие его французский коллега Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Фридрих Мерц.

Визит Зеленского в Великобританию

По словам президента, он примет участие в саммите Е3, а также глава государства проведет разговор с главой правительства Великобритании Киром Стармером, который принимает саммит.

"Главное – это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в направлении ПВО и наш общий взгляд на дипломатические перспективы: Европа должна быть в переговорах и должна быть сильной. Также на завтра запланирована встреча с Его Величеством Королем Чарльзом III", – рассказывает Зеленский.

По информации Deutsche Welle, ключевым вопросом повестки дня трехсторонней встречи будет активизация усилий для завершения российско-украинской войны. В частности, стороны будут обсуждать"перспективы новых переговоров с Россией".

В то же время как сообщает Bloomberg, Эммануэль Макрон подтвердил встречу с лидерами стран и свое участие в саммите. По его словам, Париж, Лондон и Берлин традиционно поддерживают прямой диалог между Украиной и Россией, и считают, что именно европейские страны должны сыграть важную роль в продвижении мирного процесса.

"Мы всегда выступали за прямые переговоры между Украиной и Кремлем. Именно европейцы могут помочь", – сказал он, выступая на саммите ЕС-Западные Балканы в Черногории.

Издание добавляет, что в европейских столицах считают, что нынешняя ситуация может создать дополнительные возможности для давления на Кремль, в частности из-за успешных украинских ударов беспилотниками по целям в глубине территории России.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада выступили против инициативы НАТО по ежегодному выделению Украине военной помощи на уровне 0,25% ВВП. Обсуждения продолжались на этой неделе накануне саммита Альянса в Анкаре, где генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хотел закрепить новый механизм поддержки Киева.

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