Украинская легкоатлетка вернулась после родов и стала вице-чемпионкой международного турнира в Польше

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко стала обладательницей "серебра" в соревнованиях по прыжкам в высоту на этапе Континентального тура в Варшаве. Бронзовая призерка Олимпийских игр, после возвращения из декретного отпуска, прыгнула на 1.92 м.

Видео дня

31-летняя киевлянка боролась за победу с представительницей Польши Марией Жодзик и после преодоления планки на высоте 1,92 м занимала первое место. Однако затем Геращенко не смогла взять 1,94 м с первой попытки и решила перенести оставшиеся прыжки на высоту 1,96 м, где также не добилась успеха.

Показатель 1,92 м стал для украинки самым низким в нынешнем летнем сезоне. Победу с результатом 1,94 м одержала Мария Жодзик, которая после этого продолжила выступление. "Бронза" досталась шведке Луиз Экман, завершившей соревнования с результатом 1,90 м.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 мая Геращенко стала победительницей международного турнира Mityng Gwiazd na Rynku в польском Белостоке

Для Геращенко эта победа стала первым международным "золотом" после возвращения в сектор прыжков в высоту после рождения ребенка. К старту в Белостоке украинка подошла в хорошей форме: всего несколько дней назад, 26 мая, она завоевала "серебро" этапа Бриллиантовой лиги в китайском Сямене, прыгнув на 1,97 м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!