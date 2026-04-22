Украина снова запустила нефтепровод "Дружба": когда в ЕС получат российскую нефть

Украина возобновила транзит российской нефти в ЕС по нефтепроводу "Дружба". Ее заливают в Беларуси и уже направляют в Словакию и Венгрию.

Об этом сообщила вице-премьер-министр и министр экономики Словакии Дениса Сакова, ссылаясь на информацию от "Укртранснафты". По ее словам, первую партию нефти планируют получить на следующий день.

"Сегодня утром началось прессование и заливка нефтепровода "Дружба" с украинской стороны из Беларуси. Ожидаемое возобновление откачки и поставки на Словакии – завтра (23.04) утром", – говорится в ее сообщении.

Ранее в этот же день в крупнейшей венгерской нефтяной группе MOL подтвердили, что в "Укртранснафте" готовы возобновить транзит 22 апреля (ранее ожидалось, что это произойдет на день раньше). Это стало возможным после того, как накануне завершились работы на участке, который был поврежден в результате январского российского обстрела.

"Согласно сообщению, АО "Укртранснафта" готова возобновить транзит сырой нефти в Венгрию и Словакию", – заявили в MOL.

По данным медиа, MOL уже подала первую заявку на транзит. Первую партию нефти планируют распределить поровну между Венгрией и Словакией.

Что предшествовало

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина завершила ремонт на российской "трубе", в связи с чем ожидает дальнейших решений от европейских союзников по финансовой и энергетической поддержке. В частности ожидается, что Евросоюз в ответ разблокирует утвержденный в декабре пакет помощи на 90 миллиардов евро.

Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка сообщил, что Венгрия и Словакия согласились поддержать выделение Украине 90 миллиардов евро и введение 20-го пакета санкций против России после восстановления работы нефтепровода "Дружба".

События вокруг нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод не работал с 27 января. После целенаправленного попадания российского беспилотника Украина прекратила транспортировку российской нефти.

По словам вице-премьера – министра энергетики Дениса Шмыгаля, из-за горения нефти "труба" была сильно повреждена изнутри, где расположено много датчиков. И хотя снаружи это не видно, запустить нефтепровод было невозможно.

После того, как Европа предложила техническую поддержку для восстановления, Владимир Зеленский согласился возобновить транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", а 14 апреля стало известно, что работы уже находятся на финальной стадии, а восстановление инфраструктуры прошло быстрее, чем ожидалось.

Ситуацию осложняет то, что из-за ситуации вокруг "Дружбы" пока еще действующий премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине Европейским союзом кредита в 90 млрд евро (хотя его страна и не участвует в финансировании займа). После победы на парламентских выборах его партии "Тиса" Петер Мадьяр выразил надежду, что после того, как Украина отремонтирует поврежденный трубопровод и возобновит транзит российской нефти, Орбан разблокирует кредит.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после восстановления работы "Дружбы" Словакия согласится на принятие 20-го пакета санкций ЕС против России. В Братиславе заявляют, что без этого решения не поддержат новые санкционные ограничения.

