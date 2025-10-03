Возможная поставка американских крылатых ракет Tomahawk Украине нанесет ущерб отношениям России и США. Впрочем, она не способна изменить ситуацию на поле боя.

Такое заявление сделал российский диктатор Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Он также отметил, что эти американские ракеты являются мощным оружием.

"Что касается Tomahawk, то да, это мощное оружие. Оно, правда, не такое уж и современное, но мощное и угрожающее. Конечно, это не изменит вообще никакого соотношения на поле боя", – сказал глава Кремля.

Также Владимир Путин заявил, что российские системы ПВО "приспособились" к ракетам ATACMS, которые США начали поставлять Киеву в 2023 году.

Что представляют собой Tomahawk

Tomahawk является основной американской дозвуковой крылатой ракетой большого радиуса действия. Ее разрабатывали с 1971-го по 1980 год, а приняли на вооружение в 1983-м. При этом ракета регулярно подвергается модернизации в соответствии с духом времени и новыми вызовами.

На сегодня существует как минимум восемь известных модификаций ракет Tomahawk, отличающихся как боевой частью (осколочно-фугасная, кассетная, ядерная), типом пуска, функционалом (оперативно-тактическая, противокорабельная), так и характеристиками.

Но говоря о ракете Tomahawk, мы преимущественно имеем в виду схожие базовые ТТХ практически для всех модификаций:

дальность полета – 1250-2500 км;

скорость полета – 880 км/ч;

околофугасная боевая часть – если WDU-25/B, то 450 кг, если WDU-36/B, то 340 кг;

кассетная боевая часть – BLU-97/B CEB (166 суббоеприпасов по 1,5 кг).

Польза Украине от Tomahawk

На сегодня у Украины нет на вооружении ракет, которые могли бы доставать до глубоко тыловых районов России и наносить удары по военным объектам и объектам ВПК за 1500, 2000 километров и более. На такие расстояния у нас летают сейчас в основном дальнобойные ударные дроны, но многие из них имеют маломощные боевые части в пределах 50 кг взрывчатого вещества.

Эту проблему пыталось решить Главное управление разведки МО Украины установкой на дрон самолетного типа дополнительной нагрузки в виде авиационной бомбы ОФАБ-250. Но это около 100 кг дополнительного ВВ, что также недостаточно для масштабных единовременных разрушений крупных производств. А вот если прилетает что-то, несущее ОФ БЧ на 450 кг, и не одно, а в количестве одновременно 3-4, а то и больше, то тут для предприятия шансов просто не остается.

Кроме того, скорость полета большинства дронов – их уязвимое место.

Ракеты Tomahawk позволили бы Украине решить проблемы российских предприятий, которые расположены в глубоком тылу. Например, одновременно серьезно повредить или полностью уничтожить предприятие по производству Shahed-136 в Алабуге (1300 км от границы с Украиной) и "Купол" в Ижевске.

Более чем уверен, что ракеты Tomahawk с кассетной боевой частью могли бы регулярно наведываться на российские военные аэродромы – например, Саваслейку, где базируются МиГ-31К (носители Х-47М2 "Кинжал").

Кроме того, ракеты Tomahawk будут демонстрировать крайне высокую эффективность прорыва вражеской ПВО – особенно такой изношенной и истощенной, как у России, которая с трудом выдерживает налеты украинских ударных дронов. Полет на сверхнизких высотах с функцией огибания рельефа позволяет этим ракетам проходить эшелоны ПВО прошлого и позапрошлого поколения, как нож сквозь масло.

Из всего вышеизложенного приходим к выводу, что ракеты Tomahawk нам не просто нужны, они жизненно важны для противостояния с Россией! Но мы их как не получали от Джозефа Байдена, так вряд ли получим и от Дональда Трампа. Но обо всем по порядку.

Шансы Украины получить Tomahawk

Итак, напомню: Tomahawk – это основная на вооружении Армии США дозвуковая крылатая ракета большого радиуса действия как тактического, так и стратегического назначения, с дальностью поражения целей до 2500 км. И как бы хорошо ни выглядели эти тактико-технические характеристики, нам их не видать хотя бы потому, что в мире существуют экспортные требования к ракетному вооружению, ограничивающиеся 300 км.

Даже все те ракеты, которые мы получали ранее от наших партнеров, Storm Shadow/SCALP-EG и ATACMS, имея реальную дальность поражения целей до 500 км и более, поставлялись нам именно в экспортных модификациях или в базовой версии – до 300 км. Поэтому будут ли Украине делать исключение в случае поставок Tomahawk – на 99% скорее нет, чем да, ведь почему тогда эти исключения не были сделаны гораздо раньше?

Второй момент – удары по территории России. При всех тех пафосных и высокопарных разговорах 2024 года о том, что нам снимают ограничения на удары по России, эти ограничения как были, так и остались. Мы много увидели за прошлый год ударов Storm Shadow/SCALP-EG или ATACMS по Воронежу? Ну или по Тульской области? Вот и оно.

А теперь самое неприятное. Tomahawk – это ракета прежде всего морского базирования. Практически все ее пусковые – это подводные и надводные носители. То есть если мы получаем ракеты Tomahawk, то каким-то образом мы должны получить... подводную лодку, например, класса "Огайо" или ракетный эсминец типа Arleigh Burke. Хотя есть нюанс.

США уже давно пытаются довести до ума сухопутные пусковые установки для Tomahawk – Typhon.

На сегодня Typhon существует в виде всего двух батарей по 4 пусковые установки. И это даже не серийный продукт, а скорее опытные образцы, которые до сих пор проходят испытания и выявляются их недостатки и уязвимые места. Из чего и возникает вопрос: а насколько можно быть уверенным в том, что Украине будет передана хотя бы одна батарея Typhon, пусть даже сокращенная до 1-2 пусковых, по сути экспериментального, опытного комплекса?

Да, если Typhon разместить в самом безопасном районе Украины, например, где-то на Закарпатье, он все равно будет добивать до Татарстана и даже Архангельска, но пойдут ли на такой риск наши заокеанские партнеры? Ответ на этот вопрос очень прост – только если Дональд Трамп очень сильно психанет.

С другой стороны, буквально на днях появилась информация о том, что Бундесвер обратился к США с запросом о закупке комплексов Typhon. Странным образом это произошло одновременно с заявлениями Белого дома, что именно страны НАТО отныне будут закупать у США оружие для Украины, а также с появлением в СМИ сообщений о возможном получении украинской стороной ракет Tomahawk.

А потому надежда на 1% из 100 все-таки продолжает жить?

Выводы

Ракеты Tomahawk были бы крайне полезными для Украины и смогли бы серьезно изменить баланс как на поле боя, так и в целом глобально повлиять на противостояние с Россией, которая имеет в возможностях нанесения ударов вглубь украинской территории безоговорочное преимущество.

Но, несмотря на важность такого снабжения, оно вряд ли осуществится, и в основном мы можем созерцать подводные камни, которые всплывают на поверхность и мешают этой передаче, а не волевые и своевременные решения.

Однако это не означает, что дипломатическая работа в направлении снятия ограничений по применению Украиной дальнобойного вооружения по территории России, а также перспективы получения Tomahawk должна прекращаться. Вода камень точит, и у нас есть возможность "сточить" Дональда Трампа куда быстрее, чем это происходило с Джозефом Байденом. Главное – выбрать правильный угол напора.

Что предшествовало

Накануне американский военный аналитик Майкл Кларк объяснил, что крылатые ракеты Tomahawk способны наносить чрезвычайно точные удары и могут изменить правила игры в Украине. Боеприпас весом около 450 кг может разрушить часть большого здания, полностью уничтожить меньшее сооружение или отдельных лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, руководство страны-террориста России пытается превентивно удержать Соединенные Штаты от поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Кремлевские чиновники пытаются преуменьшить влияние украинских ударов, заявляя, что ракеты Tomahawk не изменят динамику поля боя.

