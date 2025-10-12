В Кремле заявили о серьезных рисках в случае передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. По мнению россиян, применение Украиной этих ракет ситуацию на поле боя существенно не изменит.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, это вооружение имеет большую дальность полета и может нести ядерный заряд.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обсуждение на Западе возможности передать Украине ракеты Tomahawk вызывает у России "серьезную обеспокоенность". Он отметил, что эти ракеты "являются особым видом оружия", который может иметь ядерное оснащение.

Песков отметил, что даже в случае передачи таких ракет Украине ситуация на поле боя, по его мнению, существенно не изменится. Однако запуск ракеты с большим радиусом действия может восприниматься Россией как потенциальная ядерная угроза, поэтому западные военные эксперты должны осознавать последствия такого сценария.

"Представьте себе: ракета с большим радиусом действия взлетает и летит и мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать Российской Федерации? Военные эксперты за океаном должны это понимать", – сказал Дмитрий Песков.

Что известно о ракете Tomahawk

Ракета Tomahawk была создана в 1970-х годах и находится на вооружении с 1983-го. Дозвуковая крылатая ракета, предназначенная для полетов на большие расстояния на низкой высоте для затруднения обнаружения радарами. Она движется со скоростью примерно 880 км/ч. Стоимость одной ракеты – около 1,9 млн долл. (данные за 2024 год).

Дальность полета колеблется от 870 до 2500 км (стандартно ≈ 1600–1800 км).

Ракета оснащена сложными навигационными системами, точность – 5–80 м в зависимости от модификации. Может иметь различные типы боеголовок: от ядерной до кассетной, бронебойной, бетонобойной и др.

Tomahawk может запускаться с подводных лодок, кораблей, самолетов и наземных установок. Благодаря низкополетному профилю и высокой точности является ключевым средством ударной мощи для поражения важных объектов (командные пункты, аэродромы, системы ПВО) и выполняет широкий спектр задач благодаря различным боеголовкам.

Напомним, президент США Дональд Трамп в субботу провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров стороны обсудили возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Также стало известно, что российский диктатор Владимир Путин отчаянно пытается помешать возможной поставке Украине американских дальнобойных ракет "Томагавк". После публичных заверений о том, что Россия якобы способна их сбивать, он решил "пригрозить" США на случай принятия решения о дополнительной помощи Киеву.

