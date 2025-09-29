'Мы анализируем': в Кремле отреагировали на заявления США о возможности предоставления Украине ракет Tomahawk

В Вашингтоне продолжаются дискуссии о возможности передачи Украине крылатых ракет большой дальности "Томагавк" (Tomahawk). В Москве уже отреагировали на эти намерения, заявив, что анализируют ситуацию.

О ходе обсуждений и реакции российской стороны сообщили в Telegram-канале "Вы слушали маяк". В публикации цитируют высказывания представителя Кремля о необходимости выяснить, кто именно может запускать такие ракеты – украинские подразделения или иностранные силы.

Детали и оценка ситуации

Заявления о "Томагавке" вызвали резкую реакцию российской пропаганды: спикер президента Путина подчеркнул, что Москва внимательно отслеживает эти сообщения и анализирует их последствия для линии фронта. Российская сторона задает ключевой вопрос о том, кто будет нести ответственность за пуски – будет ли это украинское командование или непосредственно военные США, а также кто будет определять цели.

"Вопрос по-прежнему звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты? Даже если они оказываются на территории киевского режима, могут ли их запускать только украинцы? Или это все-таки должны делать американские военные?", – говорится в комментарии.

По информации издания "Радио Свобода", в Вашингтоне позиция более сдержанная, но открытие дискуссии подтвердил ряд должностных лиц. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что вопрос передачи этих ракет находится в поле зрения администрации и окончательное решение принадлежит президенту. Он добавил, что США поощряют европейских партнеров активнее инвестировать в оборонные поставки. По данным американских СМИ, запрос Киева об этих ракетах был предметом переговоров во время встречи президентов в Нью-Йорке.

Что такое Tomahawk

"Томагавк" – это американская крылатая ракета большой дальности – до тысячи и более километров, в зависимости от модели. Она запускается с кораблей или подводных лодок и движется низко над землей, буквально "идет по рельефу", чтобы ее труднее было обнаружить радарами и сбить.

Для поиска цели она использует несколько систем одновременно: внутренние сенсоры, GPS и сравнивает то, что "видит", с картой. Поэтому попадает обычно в пределах нескольких метров от цели. На борту могут переноситься различные боеприпасы, как фугасные, так и кассетные.

Что предшествовало

Напомним, президент США Дональд Трамп обдумывал возможность передачи Украине дальнобойного оружия, в частности крылатых ракет "Томагавк", способных поражать цели в Москве, Санкт-Петербурге и других отдаленных регионах России. При этом конкретных договоренностей по такому вооружению пока нет, но Трамп может вернуться к этому вопросу в будущем.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев направил Вашингтону подробный перечень военных потребностей, входящих в большой запрос примерно на 90 миллиардов долларов. И среди позиций, которые упоминают в медиа, фигурируют дальнобойные системы, в частности крылатые ракеты "Томагавк". Президент Владимир Зеленский подтвердил, что эти вопросы обсуждались в его контактах с американской стороной.

