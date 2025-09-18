'Москва готова к компромиссам': Лавров сделал циничное заявление о завершении войны против Украины

Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз отличился скандальным заявлением и подчеркнул, что Кремль якобы "открыт к поиску компромиссов" для завершения войны против Украины.

Видео дня

Соответствующее заявление чиновника страны-агрессора цитируют российские СМИ. По их данным, Лавров сказал, что Россия готова обсуждать компромиссы с Вашингтоном, но "только при определенных условиях".

Россия якобы готова к компромиссу

По словам Лаврова, "устойчивые договоренности" возможны только на основе компромисса: "Путин неоднократно подчеркивал, что в конце концов все сводится именно к компромиссу. Мы готовы его искать, если будут учтены наши так называемые законные интересы в сфере безопасности и интересы русскоязычных жителей Украины, так же как и позиции других участников переговоров".

Он также заявил, что в любых соглашениях должны быть учтены "итоги проведенных референдумов".

Кроме того, Лавров упомянул, что после встречи Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите на Аляске американский президент якобы перешел от "ультиматумов по перемирию" к "долгосрочному урегулированию" и что США якобы продолжают придерживаться этой позиции.

Что предшествовало

15 августа Трамп встретил Путина на военной базе в городе Анкоридж (штат Аляска) с красной ковровой дорожкой и аплодисментами. Хотя никакого соглашения достигнуто не было, американская сторона заявляла о "значительном прогрессе".

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф утверждал, что россияне пошли на некоторые уступки – до сих пор неизвестно, на какие именно, ведь публичные заявления из Кремля, последовавшие после переговоров, свидетельствуют об обратном. И российские массированные обстрелы Украины, из-за которых гибнут мирные жители, тоже не вяжутся с "прогрессом".

Единственным более-менее конкретным моментом, озвученным после саммита на Аляске, было утверждение Трампа о возможности проведения прямых переговоров Путина и Зеленского (двусторонних или трехсторонних, с участием президента США). Прошел месяц, а Москва продолжает отвергать эту возможность.

Как писал OBOZ.UA, недавно Дональд Трамп впервые после победы на выборах назвал Россию агрессором. Об этом он сказал, когда размышлял о потерях России и Украины.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Несколько больше из России, но, когда ты агрессор, ты теряешь больше", – заявил американский лидер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!