Внеблоковый статус и не только: Лавров назвал условия для мира в Украине и заговорил о 'новой системе гарантий'

На фоне массированных бомбардировок украинских городов министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирное урегулирование войны остаётся главным приоритетом РФ. В то же время он в очередной раз выдвинул ряд требований Украине, при выполнении которых россияне якобы будут готовы прекратить агрессию.

Видео дня

В частности, Лавров снова повторил привычный кремлевский нарратив о том, что прочный мир невозможен "без устранения глубинных причин конфликта". Об этом глава МИД РФ рассказал в интервью индонезийской газете Kompas.

Гуманитарный прогресс в Стамбуле

Лавров выдал, что якобы диктатор РФ Владимир Путин весной 2025 года инициировал возобновление прямых российско-украинских переговоров. По его словам, по результатам трех раундов переговоров в Стамбуле был достигнут определённый прогресс по гуманитарным вопросам, таким как обмен военнопленными и задержанными лицами, возвращение тел погибших и другим. Также он подчеркнул, что главы делегаций поддерживают прямой контакт и переговоры будут продолжаться.

Также Лавров отметил, что в последнее время администрация президента США Дональда Трампа предпринимает активные дипломатические усилия в контексте российско-украинской войны. По его словам, на Аляске Трамп и Путин провели весьма полезную беседу по Украине и другим вопросам, а также несколько содержательных телефонных разговоров.

Снова о "глубинных причинах" войны

Российский министр иностранных дел не стал отклоняться от кремлевской пропагандистской риторики и заявил индонезийским СМИ, что мир невозможен без устранения глубинных причин конфликта. По его словам, к таким причинам относятся "угрозы безопасности" России, возникшие в результате расширения НАТО и попыток Украины вступить в этот военный блок.

"Эти угрозы должны быть устранены, а новая система гарантий безопасности России и Украины должна быть сформирована как неотъемлемая часть общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии", – заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ сказал, что россияне якобы обеспокоены "соблюдением прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима". В частности, Лавров пожаловался, что в Украину "уничтожают культурные традиции каноническое православие и русскоязычные СМИ".

Также Лавров выдал, что для обеспечения прочного мира необходимо "признание и международно-правовое оформление новых территориальных реалий". Вместе с тем глава МИД РФ заявил, что россияне будут требовать обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Что предшествовало

Требования Путина к Украине для прекращения войны включают ультимативные условия, которыми Кремль пытается оперировать при попытках дипломатического процесса. В частности, речь идет о территориальных уступках, нейтральном статусе и отказе от вступления в НАТО

Кроме того, Россия требует значительного сокращения Вооруженных сил Украины. Также требования РФ включают предоставление русскому языку официального статуса на территории Украины, а также обеспечение свободы деятельности Русской православной церкви.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита США – Россия на Аляске в сети появился перечень требований, которые российский диктатор Владимир Путин выдвигает для окончания войны против Украины. Фактически главарь Кремля не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!