Трамп впервые назвал Россию агрессором в войне против Украины: в Politico указали на важный момент

Президент США Дональд Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом после победы на выборах назвал Россию агрессором. К такой формулировке он прибегнул, рассуждая о потерях России и Украины в развязанной Москвой полномасштабной войне.

На изменение риторики американского президента обратило внимание издание Politico. В нем журналисты рассмотрели сигнал усиления недовольства Трампа Россией.

Что известно

Впервые за время президентской каденции Трамп употребил слово "агрессор" в отношении России, общаясь с журналистами в воскресенье, 14 сентября.

Это слово сорвалось с уст американского президента, когда он заговорил о потерях среди украинских и российских военных.

"На этой неделе погибло 8000 солдат из обеих стран. Несколько больше из России, но когда ты агрессор, ты теряешь больше", – заявил Трамп, позволив себе еще одно нетипичное для него утверждение – признание, что Россия несет большие потери, чем Украина.

В этих словах журналисты Politico разглядели очередное подтверждение роста недовольства Трампа Москвой и "другом Владимиром". Ведь ранее президент США отказывался осуждать Россию за вторжение, а его администрация в феврале стала на сторону агрессора и Северной Кореи, отклонив резолюцию ООН в поддержку территориальной целостности Украины и осуждения РФ.

"США также выступили против заявления G7, в котором Россию назвали агрессором в феврале.Трамп обвинил Украину в войне, заявив в апреле: "Не следует начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеяться, что люди дадут вам несколько ракет". Но позиция Трампа в отношении Кремля изменилась в течение лета, его администрация оказывает все большее давление на Владимира Путина, тогда как российский президент препятствует усилиям Трампа по посредничеству в прямых мирных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским", – говорится в публикации.

