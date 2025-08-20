"Достигли прогресса": Уиткофф заявил, что россияне почти сразу пошли на уступки на первой встрече на Аляске

После первой встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске Кремль почти сразу пошел на уступки. Обе стороны фактически достигли прогресса в наработке механизмов для заключения мирного соглашения.

Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News. Он добавил, что не ожидал такого результата во время саммита.

Встреча на Аляске была удачной для США

"Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми", – пояснил он.

По словам Уиткоффа, во время встречи Трампа с Путиным на Аляске удалось достичь определенного прогресса в вопросе поиска путей к мирному соглашению.

Спецпредставитель главы Белого дома отметил, что договоренности о прекращении огня чрезвычайно легко сорвать, ведь они "не имеют всех составляющих". Зато мирное соглашение значительно устойчивее и основательнее.

"И президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что у нас было согласовано много предпосылок для мирного соглашения, так почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его критиковали за это. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся", – подчеркнул он.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" по результатам трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского".

18 августа президент Украины прибыл с официальным визитом в Вашингтон на встречу с Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Зеленский подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну.

После переговоров с европейскими лидерами в Белом доме американский президент позвонил российскому диктатору. По завершении разговора Трамп сказал, что предлагается двусторонний формат между РФ и Украиной, а затем переход к трехстороннему с участием Соединенных Штатов.

Сейчас решается, где состоится встреча лидеров США, Украины и России. По предварительной договоренности Вашингтона и европейских лидеров, трехсторонняя встреча Трампа, Зеленского и Путина должна состояться в Европе. Во время видеоконференции Коалиции желающих Джорджа Мелони предложила Рим как место проведения встречи, а Макрон – Женеву.

Между тем сам российский диктатор предложил встречу в Москве. Однако от поездки в столицу государства-агрессора Зеленский отказался. Также среди вариантов – Будапешт, Венгрия. Однако выбор еще может измениться.

Как сообщал OBOZ.UA, польский премьер Дональд Туск не поддерживает идею проведения будущих мирных переговоров между Зеленским и Путиным в Будапеште. Это связано с тем, что в 1992 году был подписан Будапештский меморандум.

