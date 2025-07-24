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"Москва должна чувствовать цену своей агрессии": Зеленский провел переговоры со Стармером и рассказал о договоренностях

Екатерина Дутик
Новости политики
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'Москва должна чувствовать цену своей агрессии': Зеленский провел переговоры со Стармером и рассказал о договоренностях

Президент Украины Владимир Зеленский провел очень хороший и предметный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили санкционное давление на Россию и дальнейшее международное сотрудничество в сфере безопасности.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Он также поблагодарил за лидерство Британии в формате "Рамштайн" и новые санкции против РФ.

"Москва должна чувствовать цену своей агрессии именно так, как она этого заслуживает. Эта работа будет продолжаться", – подчеркнул Зеленский.

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