На съемках "Холостяка 15", которые длились более 24 часов, произошла беда: в сети это назвали знаком. Фото

Съемки реалити-шоу "Холостяк 15" начались не без приключений. Уже в первый день команде пришлось временно приостановить работу из-за непогоды в Киеве, которая повредила декорации. В сети же многие пользователи восприняли инцидент как дурной знак для нового сезона.

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О начале съемок сообщили на официальной странице проекта в Instagram, где также опубликовали кадры из нового сезона. В этом году главным героем шоу стал украинский баскетболист Вячеслав Кравцов.

Как отметили авторы проекта, традиционная первая вечеринка длилась более 24 часов (в прошлом сезоне – 30). День начала съемок оказался самым жарким днем в первой половине этого лета – температура воздуха достигла 37 градусов. Однако уже вечером погода резко изменилась: началась сильная гроза со шквальным ветром и ливнем, из-за чего команде пришлось приостановить работу на несколько часов.

Декорации с первой вечеринки не выдержали стихии: вазы со свечами разбились, а часть конструкций повалилась. Некоторые стеклянные элементы, например стекло в люстре под аркой, рассыпались.

Несмотря на форс-мажор, сам Вячеслав Кравцов отнесся к ситуации оптимистично.

"Гроза – это к счастью", – сказал главный герой шоу.

Впрочем, в комментариях пользователи не разделили такого оптимизма. Некоторые назвали непогоду символической и предположили, что это "знак свыше", а другие в очередной раз раскритиковали проект из-за, по их мнению, однообразных локаций и снижения качества шоу.

"Даже природа уже во второй раз против, потому что вы такой бред несете".

"Уже второй сезон подряд одни и те же локации для съемок. Бюджета у них явно нет, но что-то все-таки снимают".

"Уже даже погода этого шоу не выносит".

"Это знак свыше, что не стоит выпускать чушь".

В то же время нашлись и те, кто встал на защиту команды "Холостяка". Они подчеркнули, что в условиях войны создание масштабного телевизионного проекта требует значительных усилий, а за его производством стоит большое количество людей.

"Ребята, ну что за нытье? Как и в прошлом году, то же самое... Скажите спасибо, что вообще снимают. Посмотрите, сколько людей задействовано, и всем им нужно заплатить за их труд", – отметила одна из подписчиц.

Ранее OBOZ.UA сообщал, чем владеет Вячеслав Кравцов – новый "Холостяк".

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