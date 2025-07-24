Встреча лидеров должна 'поставить точку': в России озвучили свою версию переговоров в Стамбуле

В среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Турции. Делегацию страны-агрессора снова возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский. Он заявил, что Россия и Украина долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, и они "очень далеки друг от друга".

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Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров. Встреча лидеров России и Украины должна "поставить точку", заявил Мединский, отметив, что она должна быть подготовлена соответствующим образом.

Он добавил, что для встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина нужно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать.

Что еще сказал Мединский

Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн – украинская сторона решила рассмотреть это предложение.

Также, заявил он, Россия предложила Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких, по 24, 48 часов, перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.

По словам Мединского, РФ предложила Украине обменять еще не менее чем по 1200 военнопленных с каждой стороны. Кроме того, Киеву предложили передать еще три тысячи тел погибших украинских военнослужащих – они будут переданы при помощи "Красного креста", как только украинская сторона будет готова.

Глава российской делегации добавил, что все гуманитарные договоренности второго раунда переговоров между Россией и Украиной выполнены. Он утверждает, что в РФ надеются, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится.

Как прошли переговоры в Турции

В столице Турции Стамбуле завершился третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, в ее состав вошли 14 человек.

Кроме Мединского в состав делегации РФ вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Стороны общались в присутствии посредника – турецкого министра Хакана Фидана.

В ходе переговоров Украина предложила до конца августа провести встречу на уровне лидеров четырех государств – президента Владимира Зеленского, президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана, и российского диктатора Путина. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В то же время украинская сторона уточнила, что предложение о встрече Зеленского с Путиным является бессрочным.

Также было заявлено, что украинская сторона готова к прекращению огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре. Секретарь СНБО Умеров подчеркнул, что прекращение огня должно быть настоящим.

Как сообщал OBOZ.UA, Турция располагает необходимой инфраструктурой для мониторинга прекращения огня в Украине. Именно с этого заявления турецкой стороны начались переговоры между Россией и Украиной 23 июля в Стамбуле.

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