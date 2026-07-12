Популярная среди украинцев сезонная ягода начала дешеветь: сколько теперь стоит килограмм

Голубика в Украине за короткий период подешевела в среднем на 17% и сейчас продается производителями преимущественно по 300-400 гривен за килограмм. В то же время ягода по-прежнему стоит примерно на 37% дороже, чем в прошлом году, из-за снижения урожайности вследствие аномальных погодных условий. В настоящее время цены в супермаркетах варьируются от 450 до 500 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Еще неделей ранее фермеры не были готовы продавать ягоду дешевле, чем по 380 гривен за килограмм.

Таким образом, только с конца предыдущей рабочей недели средняя стоимость голубики в хозяйствах снизилась примерно на 17%. Участники рынка отмечают, что такое падение цен в середине лета не является необычным. Именно в этот период большинство хозяйств переходят к активному сбору ягоды, из-за чего объемы предложения начинают быстро расти.

Почему популярная ягода начала дешеветь

Одной из главных причин снижения стоимости стало увеличение количества голубики на украинском рынке. По сравнению с предыдущей неделей предложение ягоды существенно выросло, поскольку большинство производителей приступили к массовой уборке урожая.

Когда на рынок одновременно поступают значительные партии продукции, фермерам становится сложнее удерживать высокие цены. Особенно это касается свежей ягоды, срок реализации которой ограничен.

В результате производители вынуждены постепенно снижать отпускные цены, чтобы быстрее реализовать собранный урожай и не допустить потерь продукции. Аналитики отмечают, что сезонное подешевение голубики традиционно приходится именно на период активного сбора. Поэтому нынешняя ситуация в целом соответствует типичной для рынка тенденции.

На цены давят другие сезонные ягоды и фрукты

Дополнительным фактором стало резкое расширение ассортимента сезонной продукции. Летом у украинских потребителей значительно больше выбора фруктов и ягод, многие из которых стоят дешевле голубики.

Большое количество доступной сезонной продукции усиливает конкуренцию за покупателя. При высокой стоимости голубики часть потребителей может отдавать предпочтение более дешевым альтернативам.

Это также вынуждает продавцов и производителей корректировать цены. Особенно заметным такое давление становится в период массового поступления ягоды на рынок, когда предложение растет быстрее, чем спрос.

Голубика по-прежнему значительно дороже, чем в прошлом году

Несмотря на нынешнее падение цен, говорить о дешёвой голубике пока рано. По данным мониторинга рынка, сейчас украинская ягода стоит в среднем на 37% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Участники рынка объясняют такую разницу проблемами с урожайностью.

Аномальные погодные условия в период созревания голубики негативно повлияли на украинские хозяйства. Из-за неблагоприятной погоды часть производителей получила меньший урожай.

Соответственно, общие объемы качественной ягоды могут оказаться ниже, чем в предыдущем сезоне. Именно сокращение урожайности пока не позволяет ценам опуститься до прошлогоднего уровня даже на фоне активного сбора и увеличения текущего предложения.

Продолжит ли голубика дешеветь

Дальнейшая ситуация с ценами в значительной степени будет зависеть от темпов сбора урожая и количества ягоды, поступающей в продажу. Если хозяйства продолжат активно наращивать предложение, давление на стоимость голубики может сохраняться.

Традиционно период массовой уборки более благоприятен для покупателей, поскольку именно тогда конкуренция между производителями и продавцами усиливается. В то же время более низкая урожайность в этом сезоне может сдерживать слишком резкое падение цен.

Цены на голубику в супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, крупные сети украинских супермаркетов продают голубику по цене 459,89–550 грн/кг. В частности:

Varus – 449,99 грн/кг;

"Сильпо" — 499 грн/кг;

Auchan – 499 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на неблагоприятные погодные условия весной и частичную потерю урожая в отдельных регионах, в 2026 году украинская черешня продается даже дешевле, чем в прошлом сезоне. Цены на ягоду в супермаркетах сейчас начинаются от 160 грн/кг, тогда как в прошлом году достигали 1000 грн/кг.

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