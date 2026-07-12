Президент Польши Навроцкий решил почтить память поляков, погибших на Волыни в 1943 году, посетив село Радруж на границе со Львовской областью Украины.

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По состоянию на 1939 год из 2590 жителей села 2420 составляли украинцы.

В 1947 году польские коммунистические власти принудительно депортировали всех украинцев села Радруж на недавно присоединённые к Польше бывшие немецкие территории на западе ПНР в рамках геноцидальной операции "Висла".

На территории Радружа находился памятник на могилах бойцов УПА, погибших в боях с подразделениями НКВД. Памятник был уничтожен и до сих пор не восстановлен.

Господин Навроцкий, вы действительно готовы к разговору о геноциде?