Путин ударит по Европе? В The Independent назвали 3 признака

Российский диктатор Владимир Путин может попытаться использовать ближайшие месяцы как последний шанс изменить ход войны против Украины, из-за чего возрастают риски и для Европы. По мнению экспертов, нынешние действия Кремля свидетельствуют о подготовке к новому этапу противостояния с западными странами.

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Об этом сообщает The Independent. В частности, военный эксперт Роберт Фокс среди основных признаков называет усиление военной активности РФ у границ НАТО, кампанию дезинформации против европейских стран и ухудшение внутренней ситуации в самой стране-агрессоре.

Путин повышает ставки на фоне войны в Украине

Несмотря на то, что Силы обороны продолжают удерживать свои позиции на фронте, глава Кремля всё чаще заявляет о якобы неизбежном захвате всей Донецкой области, однако, как отмечает Фокс, эти прогнозы не имеют реальной основы, что признают даже отдельные российские военные блогеры.

По мнению обозревателя, первым признаком возможной дальнейшей эскалации является убеждение Кремля в том, что ближайшие месяцы открывают для него "окно возможностей". Фокс считает, что такой оптимизм Путина подпитывается разногласиями внутри НАТО, противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, нестабильностью на Ближнем Востоке и в районе Персидского залива, а также истощением украинской системы противовоздушной обороны.

Вторым тревожным признаком автор называет активизацию российской кампании по дезинформации и дестабилизации в Европе. В частности, Москва распространяет безосновательные обвинения в адрес стран Балтии и заявляет о якобы размещении там украинских баз беспилотников и помощи в атаках на территорию РФ.

Только за последнюю неделю пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев публично обвинили Латвию в прямом участии в войне на стороне Украины.

Фокс также обратил внимание на недавний инцидент в Норвежском море, когда российский разведывательный самолет Ту-95 Bear-F приблизился к корабельной группе НАТО, проводившей учения, в частности к британскому авианосцу HMS Prince of Wales. Во время полета самолет сбросил около двух десятков противолодочных гидроакустических буев, после чего его перехватили и оттеснили два британских истребителя F-35.

По мнению обозревателя, хотя этот маневр носил демонстративный характер, его истинной целью мог быть сбор разведывательной информации.

Кроме того, он отметил, что в последнее время Россия значительно активизировала использование пилотируемых и беспилотных подводных аппаратов в Северном и Ирландском морях, а также в Ла-Манше.

По его словам, они ведут наблюдение за подводной инфраструктурой, в частности за топливными трубопроводами и кабелями связи, что только усиливает опасения относительно постепенного распространения агрессивной деятельности России за пределы Украины.

Кризис в России подталкивает Путина к эскалации

Третьим признаком возможной эскалации Роберт Фокс называет ухудшение внутренней ситуации в самой России. Экономика страны-агрессора все больше сталкивается с кризисными явлениями. Там фиксируется дефицит топлива, перебои с мобильной связью и интернетом, а в оккупированном Крыму остро ощущается нехватка воды и горюче-смазочных материалов.

В то же время обозреватель предупреждает, что даже неудача Кремля на фронте не будет означать окончания войны. По его мнению, Россия уже фактически перешла на функционирование в условиях военной экономики, а для Путина продолжение войны стало важным условием сохранения собственной власти.

Фокс предполагает, что если боевые действия затянутся до зимы, Кремль может прибегнуть к еще более радикальным мерам. Среди наиболее вероятных сценариев он называет объявление частичной или всеобщей мобилизации, а также введение полноценного военного положения в России.

"В таком случае о собственной противовоздушной обороне придется серьезно задуматься не только Киеву и его балтийским соседям. Это коснется всех европейских союзников по НАТО, включая Великобританию", – считает он.

Как сообщал OBOZ.UA, Путину предлагали "компромисс" по Украине. Советники диктатора пытались убедить его, что установление режима прекращения огня и поиск компромиссных решений, таких как замораживание ситуации на линии соприкосновения, – в интересах не только Украины, но и России. Однако Путин отверг эти советы.

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