130 лет назад на необитаемом острове оставили 5 коров: результаты поразили ученых

На французском острове Амстердам в южной части Индийского океана небольшая группа коров, оставленная людьми ещё в XIX веке, смогла сформировать многотысячную дикую популяцию. Анализ ДНК, проведенный на образцах, собранных до полного уничтожения стада, помог учёным объяснить, почему эти животные успешно пережили более века изоляции.

Видео дня

Остров расположен примерно в 4,4 тысячи километров к юго-востоку от Мадагаскара. О результатах исследования сообщает EcoTicias.

Его площадь составляет около 55 квадратных километров, а климат характеризуется сильными ветрами, прохладной погодой и ограниченными запасами пресной воды. Несмотря на такие суровые условия, одичавшие коровы смогли не только выжить, но и активно размножаться.

История этой популяции началась в 1871 году, когда французский фермер пытался основать поселение на острове и привез с Реюньона пять коров. Попытка колонизации быстро закончилась неудачей, однако животных оставили на произвол судьбы. Именно они стали родоначальниками уникального стада, численность которого впоследствии достигала около двух тысяч особей.

После полного истребления коров в 2010 году в рамках природоохранной программы исследователи использовали образцы ДНК, собранные ещё в 1992 и 2006 годах. В общей сложности они проанализировали генетический материал 18 животных, а для восьми из них провели полное секвенирование генома.

Результаты показали, что примерно 75 % генетического происхождения стада связано с европейским крупным рогатым скотом, близким к современной джерсейской породе. Еще около четверти генома происходило от зебу Индийского океана — скота, распространенного на Мадагаскаре и Майотте. Такое сочетание генетических линий обеспечило значительно более высокое разнообразие, чем можно было ожидать от популяции, основанной всего на пяти животных.

Несмотря на высокий уровень инбридинга — скрещивания между близкими родственниками, который исследователи оценили примерно в 30%, — признаков катастрофического накопления вредных мутаций обнаружено не было. Учёные объясняют это тем, что после первоначального резкого сокращения численности популяция очень быстро росла, что помогло сохранить значительную часть генетического разнообразия.

Авторы работы также поставили под сомнение популярную гипотезу о так называемом "островном карликовом эффекте". Если раньше предполагали, что изолированные коровы значительно уменьшились в размерах уже за чуть более века, то новые генетические данные свидетельствуют: основатели стада изначально происходили от небольших пород, поэтому уменьшение размеров могло быть значительно менее выраженным, чем считалось ранее.

В конце концов популяцию ликвидировали из-за негативного воздействия на местную экосистему. Коров признали угрозой для редких растений и среды обитания эндемичного амстердамского альбатроса. После уничтожения стада на острове началось масштабное восстановление естественной растительности, а территория Французских Южных земель, в состав которой входит Амстердам, в 2019 году получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Чернобыльской зоне заметили уникальное стадо коров. За годы жизни вдали от людей животные одичали, поэтому отследить их — невероятная удача.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!