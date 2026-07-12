Убить Путина. Альтернативы исчерпаны

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К сожалению, сейчас мы можем констатировать простой факт: Путин окончательно погрузился в свой собственный мир, где бесконечная война является единственным продолжением любого процесса.

Когда мы анализируем действия Путина, мы должны понимать одну вещь: национальная идея России с 2024 года (выборы президента) сводится к формуле: Путин должен жить как можно дольше и как можно комфортнее и умереть в кресле президента как можно позже. Все решения, которые принимает он и Кремль, проходят именно через фильтр ответа на вопрос: помогает ли это в реализации этой национальной идеи. Сейчас складывается такая ситуация, что Путин считает: для сохранения бесконечной власти ему необходимо вести бесконечную войну, которая должна расширяться. После бунта Пригожина Путин понял одну важную вещь: элиты боятся его настолько, что готовы мириться с чем угодно. И он живёт в иллюзии, что элиты будут вечно смотреть на то, как рушится экономика и они теряют возможности. Его управленческая модель заключается в том, что есть условно 20–30 неприкосновенных людей из ближайшего окружения, которые, в то же время, не могут построить собственные неприкосновенные вертикали. Пока эта модель работает, но накопление обид и раскручивание маховика репрессий не может не создавать "элитную кухонную оппозицию". Собственно, сейчас мы уже видим её формирование. Колонка российского миллиардера Мельниченко в The Economist, хотя и согласована с Кремлем, но всё же приоткрывает завесу над тем, что и как думает большая часть элит. Но, что более важно, эти самые элиты не готовы к выступлениям против Путина. Они готовы вести диалог с Западом, но предварительно советуются с Кремлем. Тем не менее, само появление этого письма — важный этап тех перемен, которые назревают в российских элитах. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда гарантами безопасности Путина являются ФСО и ФСБ, в которых Путин сознательно создал три конкурирующие вертикали (Бортникова, Королева и Ткачева). Это было сделано специально для того, чтобы каждая из вертикалей докладывала Путину о деятельности конкурента. Эта модель делает возможность любых дворцовых переворотов крайне сложной. Особенно на фоне абсолютной политической несубъектности армии. Ситуация складывается так, что Путин становится проблемой для всех: для внутренних элит, для партнеров, включая Китай (Пекин опасается неадекватности Путина в отношении расширения войны на третьи страны). И Путин становится проблемой для США и ЕС, которые не могут ничего ему противопоставить. И в то же время сейчас ни у кого нет потенциала для того, чтобы сместить его. Но такая ситуация не может длиться вечно. Процессы запущены, и у них есть все шансы начать развиваться в более ускоренном темпе.