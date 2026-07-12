Трамп заявил, что оставил инструкции на случай, если Ирану удастся организовать его убийство.

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Відповіддю, як розповідає наближена до нього New York Post, стануть удари по Ірану раніше небаченого масштабу.

Повідомляється також, що й під час саміту НАТО в Анкарі Трамп назвав себе головною іранською ціллю, а повертаючись із Туреччини, він навіть змінив літак, і це пояснили заходами безпеки.

Але ж якщо Трамп свого вбивства відверто побоюється, то, оскільки він у цьому плані далеко не панікер, що вже було свого часу всьому світові якісно продемонстровано, вочевидь для такого побоювання існують відповідні підстави, тобто вдалий іноземний замах на нього вважається достатньо можливим!

Так от, хіба менш можливим є очікуване майже всім людством вбивство Путіна?

(Адже стосовно РФ відоме словосполучення ЦЕНТР ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ має сенс виключно анатомічний.)

А що ж тоді заважає? Чи він захищений краще за все іранське керівництво, що було нещодавно знищене "протягом миті"?

Ба більше: технократичний прем’єр Мішустін, який у разі чого автоматично стає на деякий час пуйлонаступником, навряд чи ризикне всерйоз виконувати хай там які пуйлорозпорядження на цей рахунок, навіть якщо вони існують.

Тож у зв’язку з цим було б, мабуть, вельми непогано "анонімним обізнаним українським посадовцям" - із посиланням на таких саме посадовців з Європи чи то звідкись ще - неофіційно натякнути якомусь Post чи якійсь Times, що певну ліцензію щодо певних дій разом із певною інформаційно-технічною підтримкою певна країна певній спільноті інших певних і впевнених у собі країн вже практично надала.

А хіба ж, приміром, Ново-Огарево не на Тегеранщині?..

До речі, що стосується заголовка:

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