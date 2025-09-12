'Момент истины': Сикорский сказал, готова ли Польша разорвать дипломатические отношения с Россией

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал "моментом истины" вторжение российских дронов на территорию его страны и повторил, что это не могло быть случайностью. В то же время он сказал, что пока Польша не планирует разрывать дипломатические отношения с Россией, потому что не видит причин для этого.

Такие заявления Сикорский сделал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. Польский министр объяснил, что в дипломатии свои законы.

"В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками", – отметил глава внешнеполитического ведомства Польши.

В то же время Сикорский напомнил, что его страна уже ограничила деятельность российских дипломатов в определенных воеводствах и призвала европейских партнеров сократить их количество в своих странах.

Глава польской дипломатии еще раз повторил, что вторжение российских беспилотников в воздушное пространство его страны – это не случайность. Он отметил, что дроны залетели со стороны Беларуси.

"Они залетели из Беларуси, и это продолжалось семь часов. Кто говорит, что это украинские дроны, тот повторяет российскую пропаганду", — подчеркнул Сикорский.

По его словам, усиление российских атак на Украину показывает, что Кремль не стремится к миру и прекращению огня. Министр заверил, что Польша готова расширить военное сотрудничество с Украиной.

"Польша была крупнейшим бенефициаром помощи, и мы готовы предоставить 40 миллионов евро", — рассказал глава польского МИД.

Что известно о российских дронах над Польшей

В ночь на 10 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами и ракетами. В это время по меньшей мере 19 беспилотников зашли в воздушное пространство Польши.

В результате происшествия остановили работу аэропорты, а премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям. Он также созвал экстренное заседание правительства, также был объявлен ускоренный вызов резервистов.

В оперативном командовании Вооруженных сил Польши инцидент назвали "актом агрессии". Варшава обратилась к НАТО с просьбой применить статью 4 Североатлантического договора, отметив, что стране нужны не только слова поддержки, но и действия.

В НАТО же заявили, что не считают нападением вторжение группы российских беспилотников на территорию Польши. При этом оперативное командование вооруженных сил Польши ранее заявляло, что считает инцидент "актом агрессии", который создал реальную угрозу для безопасности граждан.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский после вторжения российских дронов заявил, что стране нужна многоуровневая система противовоздушной обороны, построенная с учетом украинского опыта. Дипломат пояснил, что ситуацию сложно списать на случайность. По его словам, Москва могла проверять реакцию польских и союзнических сил, а также стремиться повлиять на информационное пространство, ведь атака сопровождалась активной пропагандой.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Радослав Сикорский приехал в Киев. Руководитель МИД Украины Андрей Сибига встретил коллегу на железнодорожном вокзале и анонсировал "существенные" переговоры о совместной безопасности двух стран, давление на Москву, а также намерение Киева присоединиться к ЕС и НАТО.

