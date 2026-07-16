Комендантский час: в Британии планируют запретить подросткам пользоваться соцсетями ночи

Британское правительство продолжает ужесточать цифровую цензуру для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. После запрета регистрации для детей, младше 16 лет, чиновники хотят ввести для подростков 16-17 лет "комендантский час" в смартфонах.

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Такие меры вводятся под предлогом "защиты ментального и физического здоровья". Об этом сообщает Reuters.

Как будет работать "ночной режим"

Вслед за планами полностью запретить социальные сети для детей младше 16 лет, власти объявили о намерении ввести ночной комендантский час по умолчанию для подростков в возрасте 16 и 17 лет.

Для старших подростков доступ к социальным сетям будет автоматически ограничен в ночное время. Чиновники заявили, что приложения будут заблокированы в период с полуночи до 6 утра.

Ограничение будут устанавливаться по умолчанию. Чтобы продолжить пользоваться платформами ночью, подросткам придется вручную изменить настройки в своем аккаунте.

Функции приложений, специально разработанные для удержания внимания пользователей у экрана (бесконечные ленты, навязчивые уведомления и т.д.), также будут деактивированы по умолчанию.

Зачем вводятся ограничения

Британские политики подчеркивают, что данные меры призваны защитить подрастающее поколение от пагубного влияния экранной зависимости.

Министр технологий Лиз Кендалл отметила значимость этой инициативы. По ее словам, эти меры будут иметь решающее значение для того, чтобы помочь молодым людям высыпаться, сосредоточиться на учебе, а также проводить больше качественного времени с семьей и друзьями.

Контроль за исполнением правил полностью возложат на технологические гиганты. Как заявил министр по вопросам безопасности в интернете Канишка Нараян, компании обяжут проводить более тщательную проверку возраста пользователей.

За несоблюдение этих требований платформам грозят "очень суровые санкции со стороны регулирующих органов".

Критика оппозиции и международный опыт

Предложенный законопроект уже вызвал волну критики. Глава отдела образовательной политики оппозиционной Консервативной партии Лора Тротт назвала правительственные планы "полным бардаком".

Кроме того, скептицизм подкрепляется и международным опытом. Австралия, ставшая первой страной, запретившей соцсети для детей, столкнулась с серьезными трудностями.

Группа экспертов, консультировавшая австралийское правительство, признала, что онлайн-платформы споткнулись уже на первом этапе внедрения надежной верификации возраста, что поставило под сомнение эффективность подобных запретов.

Напомним, ранее законодательство Австралии запретило доступ к соцсетям детям до 16 лет. И уже через месяц исследование показало последствия такого шага, в результате которого улучшилось социальное взаимодействие, о чем сообщили 43% родителей этих детей, возросло присутствие и вовлеченность в общении (38%), а также улучшились отношения с родителями (38%).

Как сообщал OBOZ.UA, китайская соцсеть TikTok в течение ближайших недель начнет развертывать по всей Европе новую технологию определения возраста. Учетные записи, принадлежащие детям до 13 лет, будут удаляться.

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