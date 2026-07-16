"Я понимаю, слышу и реагирую": Зеленский прокомментировал массовые протесты против увольнения Федорова из Минобороны

Президент Владимир Зеленский прокомментировал акции протеста, состоявшиеся после увольнения Михаила Федорова из Министерства обороны. Глава государства заявил, что понимает реакцию общества, ведь участие граждан в мирных собраниях является проявлением свободы и демократии.

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Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Комментируя протесты, Зеленский подчеркнул, что украинцы имеют право открыто выражать свою позицию.

"Мы боремся за свободу и демократию. Люди поступают так, как хотят. Если захотели выйти — это правильно", — сказал президент.

Останется ли Федоров в команде президента

Глава государства добавил, что Федоров после увольнения не покинет его команду. По словам Зеленского, окончательный формат его дальнейшей работы определят позже.

"Я уверен, что Михаил останется в моей команде. Мы чуть позже обсудим, как это будет выглядеть", — отметил президент.

Конфликт между Федоровым и Сырским

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию вокруг конфликта между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что во время войны президент не должен становиться на чью-либо сторону в подобных спорах.

Глава государства пояснил, что стороны не смогли самостоятельно прийти к взаимопониманию. Он также берет на себя ответственность за эту ситуацию.

"Президент во время войны не должен выбирать в такой ситуации. Я бы очень хотел единства. Стороны его не нашли. И в этом проблема не только сторон, но и моя. Я с себя ответственности не снимаю", — заявил Зеленский.

Президент также отметил, что без его участия Сырский и Федоров не проводят совместных встреч, поскольку между ними существует конфликт.

Напомним, 15 июля Михаил Федоров подтвердил свою отставку с поста министра обороны и подвел итоги работы. Он перечислил, что успела сделать его команда и что не удалось осуществить. Федоров отметил, что за время работы команде удалось реализовать ряд ключевых оборонных проектов: от масштабного наращивания производства дронов и запуска новых программ для армии до испытания украинской баллистической ракеты и заключения контракта на истребители Gripen.

На следующий день жители ряда украинских городов вышли на митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. В частности, в Киеве сотни людей собрались на протесты с картонными плакатами.

Как сообщал OBOZ.UA, и.о. министра обороны Украины Михаил Федоров пояснил, что не вмешивался в вопросы мобилизации, поскольку ТЦК и СП подчиняются не министерству, а Сухопутным войскам и Генеральному штабу.

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