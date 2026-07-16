В Украине усугубляется кадровый кризис: на кого теперь "охотятся" работодатели

В условиях военного положения кадровый дефицит в Украине продолжает обостряться, вынуждая бизнес пересматривать HR-стратегии и подходы к найму. В борьбе за сотрудников работодатели повышают зарплаты, предлагают различные льготы и нанимают людей старшего возраста, молодежь и кандидатов без опыта.

Видео дня

Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном одной из крупнейших профильных платформ. Из него следует, что за последний год ситуация ухудшилась еще сильнее.

Масштабы кадрового кризиса

По сравнению с прошлым годом в 2026-м ситуация с поиском сотрудников существенно ухудшилась – о дефиците кадров в своей сфере заявили 78% опрошенных компаний (в 2025 году этот показатель составлял 60%). Из них:

69% связывают нехватку кадров с мобилизационными процессами и трудностями трудоустройства мужчин ;

; 61% назвали причиной миграцию населения за границу , что на 33 процентных пункта больше, чем в 2025 году;

, что на 33 процентных пункта больше, чем в 2025 году; 37% компаний в результате испытывают острую нехватку именно квалифицированных специалистов.

Как повлиял выезд мужчин в возрасте 18–22 лет

В августе 2025 года правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Для компаний, которые традиционно зависели от молодых специалистов на начальных должностях, это стало серьёзным испытанием:

41% опрошенных работодателей заявили о заметном влиянии этого решения ;

; 16% – о частичном ;

о ; 29% компаний не заметили изменений.

В то же время компании, зафиксировавшие изменения, отмечают:

росте числа увольнений среди молодых сотрудников ( 68% работодателей);

68% работодателей); поиск молодых кандидатов стал сложнее ( 66%);

66%); количество откликов на вакансии уменьшилось (64%);

возросли ожидания молодежи в отношении зарплаты, а качество кандидатов на стартовые позиции ухудшилось (30%).

Таким образом, по состоянию на 2026 год в 39% опрошенных компаний доля мужчин в возрасте до 22 лет составляет менее 10%. В то же время в остальных 39% компаний таких сотрудников вообще нет.

Как изменились зарплаты

Чтобы конкурировать за кандидатов, бизнес активнее повышает оклады. А именно:

доля компаний, повысивших зарплату, выросла с 58% в 2025 году до 72% в этом году;

чаще всего зарплаты повышают на 11-22% (30% компаний);

сокращают выплаты 5% компаний (в прошлом году их было 15%).

В то же время работники рисуют совершенно иную картину – 51% вообще не получали повышения за последний год. Рост зарплаты на 10% и более подтвердили лишь 39% опрошенных.

На что приходится идти бизнесу

Современные реалии заставляют компании кардинально менять свои HR-стратегии и становиться более гибкими. Таким образом, чтобы преодолеть кадровый дефицит, работодатели:

нанимают на работу людей без опыта (50%);

(50%); нанимают молодежь с условием последующего обучения под конкретные процессы компании (37%);

условием последующего обучения под конкретные процессы компании (37%); предлагают дополнительные бонусы (31% компаний – бесплатное обучение/переобучение, возможность работать удаленно, транспорт и бесплатные обеды, тогда как медицинское страхование предлагают несколько реже;

(31% компаний – бесплатное обучение/переобучение, возможность работать удаленно, транспорт и бесплатные обеды, тогда как медицинское страхование предлагают несколько реже; все чаще нанимают кандидатов, которые ранее были менее представлены на рынке труда: людей старше 60 лет (30%), лиц с инвалидностью (26%) и кандидатов со статусом участника боевых действий ( 19%).

Как уже сообщал OBOZ.UA, до 1 сентября критически важные предприятия в Украине должны подтвердить соответствие новым требованиям, в частности в отношении средней зарплаты от 25 941 гривны, иначе они могут лишиться статуса и возможности бронировать работников. Больше всего новые правила могут ударить по фермерам, ИТ-стартапам и металлургии, где уже прогнозируют сокращение количества забронированных сотрудников на сотни человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!