В Украине усугубляется кадровый кризис: на кого теперь "охотятся" работодатели
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В условиях военного положения кадровый дефицит в Украине продолжает обостряться, вынуждая бизнес пересматривать HR-стратегии и подходы к найму. В борьбе за сотрудников работодатели повышают зарплаты, предлагают различные льготы и нанимают людей старшего возраста, молодежь и кандидатов без опыта.
Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном одной из крупнейших профильных платформ. Из него следует, что за последний год ситуация ухудшилась еще сильнее.
Масштабы кадрового кризиса
По сравнению с прошлым годом в 2026-м ситуация с поиском сотрудников существенно ухудшилась – о дефиците кадров в своей сфере заявили 78% опрошенных компаний (в 2025 году этот показатель составлял 60%). Из них:
- 69% связывают нехватку кадров с мобилизационными процессами и трудностями трудоустройства мужчин;
- 61% назвали причиной миграцию населения за границу, что на 33 процентных пункта больше, чем в 2025 году;
- 37% компаний в результате испытывают острую нехватку именно квалифицированных специалистов.
Как повлиял выезд мужчин в возрасте 18–22 лет
В августе 2025 года правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. Для компаний, которые традиционно зависели от молодых специалистов на начальных должностях, это стало серьёзным испытанием:
- 41% опрошенных работодателей заявили о заметном влиянии этого решения;
- 16% – о частичном;
- 29% компаний не заметили изменений.
В то же время компании, зафиксировавшие изменения, отмечают:
- росте числа увольнений среди молодых сотрудников ( 68% работодателей);
- поиск молодых кандидатов стал сложнее ( 66%);
- количество откликов на вакансии уменьшилось (64%);
- возросли ожидания молодежи в отношении зарплаты, а качество кандидатов на стартовые позиции ухудшилось (30%).
Таким образом, по состоянию на 2026 год в 39% опрошенных компаний доля мужчин в возрасте до 22 лет составляет менее 10%. В то же время в остальных 39% компаний таких сотрудников вообще нет.
Как изменились зарплаты
Чтобы конкурировать за кандидатов, бизнес активнее повышает оклады. А именно:
- доля компаний, повысивших зарплату, выросла с 58% в 2025 году до 72% в этом году;
- чаще всего зарплаты повышают на 11-22% (30% компаний);
- сокращают выплаты 5% компаний (в прошлом году их было 15%).
В то же время работники рисуют совершенно иную картину – 51% вообще не получали повышения за последний год. Рост зарплаты на 10% и более подтвердили лишь 39% опрошенных.
На что приходится идти бизнесу
Современные реалии заставляют компании кардинально менять свои HR-стратегии и становиться более гибкими. Таким образом, чтобы преодолеть кадровый дефицит, работодатели:
- нанимают на работу людей без опыта (50%);
- нанимают молодежь с условием последующего обучения под конкретные процессы компании (37%);
- предлагают дополнительные бонусы (31% компаний – бесплатное обучение/переобучение, возможность работать удаленно, транспорт и бесплатные обеды, тогда как медицинское страхование предлагают несколько реже;
- все чаще нанимают кандидатов, которые ранее были менее представлены на рынке труда: людей старше 60 лет (30%), лиц с инвалидностью (26%) и кандидатов со статусом участника боевых действий ( 19%).
Как уже сообщал OBOZ.UA, до 1 сентября критически важные предприятия в Украине должны подтвердить соответствие новым требованиям, в частности в отношении средней зарплаты от 25 941 гривны, иначе они могут лишиться статуса и возможности бронировать работников. Больше всего новые правила могут ударить по фермерам, ИТ-стартапам и металлургии, где уже прогнозируют сокращение количества забронированных сотрудников на сотни человек.
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