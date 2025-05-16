Мерц назвал переговоры в Стамбуле 'прогрессом', но подчеркнул, что важно сохранить союз с США

Канцлер Германии Фридрих Мерц разочарован позицией страны-агрессора России на переговорах в Стамбуле. Тем не менее, он приветствовал сам факт начала переговоров и назвал их "первым позитивным сигналом".

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Об этом сказал Мерц на саммите Европейского политического сообщества в албанском Тиране. Он также отметил, что такие переговоры являются "прогрессом", который надо сохранить.

"То, что они (Украина и РФ) встречаются сегодня, впервые за три с половиной года, это очень небольшой, но первый позитивный сигнал. Начало переговорного процесса является прогрессом", – сказал канцлер ФРГ.

Мерц отметил, что дальнейшие поставки оружия Украине не должны прекращаться ни при каких условиях.

"Мы должны активизировать наши дипломатические усилия, но мы также должны четко заявить о нашей военной поддержке этой страны. У агрессоров не должно быть никаких сомнений, что мы готовы продолжать нашу поддержку", – сказал он.

Также канцлер Германии подчеркнул, что европейцы должны продолжать сотрудничество с правительством США при президенте Дональде Трампе.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы американцы были на нашей стороне. Мы не можем заменить и тем более превзойти то, что американцы до сих пор делают для нас в Европе, на нашем континенте, ради нашего мира и свободы", – отметил Мерц.

За "медленный прогресс в мирных усилиях" немецкий лидер возложил ответственность на Москву.

"Мы считаем, что российская сторона имела хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительным соглашением о прекращении огня уже на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло", – заявил канцлер ФРГ.

В свою очередь министр обороны ФРГ Борис Писториус, несмотря на "неудачную" попытку переговоров Украины и РФ, призвал к подготовке к возможному прекращению огня. Дело в том, что во время такого прекращения "украинскую армию нужно обновить и оснастить материально".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мерц заявил, что из-за позиции РФ и ее диктатора против агрессоров будет применен новый пакет санкций. Он уже готов и будет принят на заседании Совета Европейского Союза в Брюсселе во вторник, 20 мая.

Также Мерц заявил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины.

А в РФ Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран".

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