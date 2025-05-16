'Путин не появился в Стамбуле, чем доказал свою неправоту': Мерц сказал, когда ЕС примет новый пакет санкций против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новый пакет санкций против России уже готов и будет принят на заседании Совета Европейского Союза в Брюсселе. Встреча запланирована на вторник, 20 мая.

Видео дня

Об этом Мерц написал на своем аккаунте в социальной сети Х в четверг, 15 мая. Глава немецкого правительства в своей заметке упомянул о переговорах делегаций Украины и России в Стамбуле.

В частности, он назвал "огромным жестом" то, что президент Украины Владимир Зеленский поехал на переговоры в Турцию. В то же время российский диктатор Путин, не поехав в Стамбул, поставил себя в неудобное положение и еще раз доказал свою неправоту.

Также канцлер Германии подтвердил, что новый пакет санкций против России готов к принятию.

"Тот факт, что президент Зеленский поехал в Стамбул, является огромным жестом. Путин не появился – и это поставило его единственного в неправоту. Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", – говорится в сообщении главы правительства ФРГ.

Как известно, в ЕС начали обсуждение 17-го пакета санкций против России 6 мая. Новый пакет экономических ограничений будет сосредоточен на военной машине РФ, а также на так называемом "теневом флоте" Москвы.

12 мая было достигнуто предварительное согласие об утверждении 17-го пакета санкций против России во время Совета ЕС по иностранным делам 20 мая.

Ранее Мерц заявил, что поддерживает конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины. Однако, по его словам, это возможно сделать, только если для такого шага существует законный путь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!