"Кто пугается – тот сразу проиграет": Путин призвал россиян быть готовыми к новым санкциям

Российский диктатор Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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Об этом он рассказал в ходе встречи с руководством организации "Деловая Россия", пишут росСМИ. "Кажется, что не будут делать того и того не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают придурки", – сказал глава государства.

Во время встречи он призвал не пугаться, хотя и признал, что последствия могут быть ощутимыми. Президент РФ традиционно соединил показное пренебрежение к международному давлению с призывами действовать "рационально" и быть готовыми к новым волнам ограничений со стороны стран Запада. По его словам, "кто начинает пугаться – тот сразу все проиграет", и это, очевидно, должно было бы успокоить деловое сообщество, которое сейчас вынуждено адаптироваться к все более жесткой международной изоляции.

Особое внимание вызвала еще одна эмоциональная реплика Путина, в которой он назвал западные правительства, продолжающие, несмотря на собственные экономические трудности, давление на РФ, "придурками". Такая формулировка, хоть и прозвучала из уст главы государства, имела скорее неформальный, почти бытовой характер, что снова показало его готовность публично пренебрегать дипломатией.

На фоне заявлений Путина о "ненужности страха" перед санкциями Европейский Союз активно готовит уже 17-й пакет ограничений против России. Новые меры, по предварительной информации, охватят финансовый сектор, энергетику, оборонную отрасль и цепи поставок.

Даже если Венгрия попытается заблокировать его принятие, другие страны ЕС рассматривают альтернативные механизмы, чтобы санкции все равно вступили в силу. Это свидетельствует о растущей решимости Запада изолировать Россию, несмотря на внутренние разногласия в Евросоюзе.

Во встрече участвовали лояльные к Кремлю бизнес-лидеры, которые, как и ожидалось, выразили полную поддержку курса Путина. Трансляция мероприятия на государственном телеканале "Россия 24" стала очередным инструментом для демонстрации псевдоединства на фоне внешней изоляции Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия в обход санкций массово получает тяжелую строительную технику западного производства – бульдозеры, экскаваторы, тракторы таких компаний, как New Holland (Италия), Claas (Германия), Case (США), – через Грузию. Эта техника формально экспортируется в Армению, Кыргызстан или Узбекистан, но фактически попадает в Россию.

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