Зеленский утвердил состав и полномочия делегации для переговоров с россиянами в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации, которая будет участвовать в мирных переговорах в Стамбуле 15-16 мая. К работе присоединятся представители Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Генерального штаба ВСУ и других структур.
Главой делегации назначен министр обороны Рустем Умеров, говорится в указе президента Украины №306/2025. Вместе с ним в переговорах примут участие заместители руководителей МИД, СБУ, военной разведки и представители юридических и оперативных подразделений ВСУ.
Украинская делегация будет участвовать в переговорном процессе с представителями Турции, Соединенных Штатов Америки и России. Основная цель – достижение справедливого и долговременного мира.
В состав делегации Украины для переговоров войдут:
- министр обороны Украины Умеров Рустем Энверович, который будет главой делегации;
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Кислица Сергей Олегович;
- заместитель председателя Службы безопасности Украины Поклад Александр Валентинович;
- первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины Луговский Олег Васильевич;
- заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Шевченко Алексей Николаевич;
- заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Скибицкий Вадим Васильевич;
- заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил ВСУ Шинкарев Евгений Михайлович;
- заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил ВСУ Дьяков Александр Иванович;
- начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ Маловацкий Алексей Владимирович;
- старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Шерихов Александр Игоревич;
- офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего ВСУ Аппарата Главнокомандующего ВСУ Кузьмичев Георгий Юрьевич;
- советник Руководителя Офиса президента Украины Бевз Александр Александрович.
Главе делегации разрешено вносить по согласованию президента изменения в состав делегации, привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации работников госорганов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.
Согласно указу президента, также утверждены директивы для делегации (их содержание не разглашается, поскольку они имеют гриф секретности).
Кроме этого, документ признает недействительным указ президента от 4 апреля 2022 года № 211/2022, который регламентировал состав делегации на начальном этапе переговоров с Российской Федерацией.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил: если Россия не покажет реальной готовности к завершению войны, Украина будет призывать западных партнеров ввести новые жесткие санкции против Москвы. Речь идет о США, Европейском Союзе и странах Глобального Юга.
Также Зеленский высказался об отсутствии российского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции 15 мая. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.
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