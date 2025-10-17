'Меня всю жизнь обманывали': Трамп – о стремлении Путина выиграть себе больше времени в войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не слишком беспокоит попытка российского диктатора Владимира Путина выиграть себе больше времени в войне. Политик признался, что при жизни сталкивался с обманом многих "лучших" и научился выходить из таких ситуаций победителем.

Такое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в пятницу, 17 октября, во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Репортеры спросили, не беспокоит ли его, что Путин затягивает время, чтобы получить преимущество в войне.

На это Трамп ответил коротко, но со свойственной ему уверенностью: "Беспокоюсь, но меня всю жизнь обманывали лучшие из них. Я вышел из этого очень хорошо. Это возможно, немного времени, это нормально".

Его слова прозвучали как попытка сохранить спокойствие и продемонстрировать, что ситуация под контролем. Президент США также дал понять, что он не питает иллюзий относительно намерений Кремля, но не видит в этом серьезной угрозы для своих планов.

Встреча в Белом доме состоялась на фоне активного обсуждения дальнейшей помощи США Украине. Тема войны, как и ожидалось, стала центральной в диалоге между двумя лидерами. Трамп вновь подтвердил, что стремится достичь "честного мира", но при этом не раскрыл деталей своих возможных инициатив.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 октября президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудят телефонный звонок лидеров США и РФ, возможность переговоров Украины и России на уровне лидеров, а также поставки ракет Tomahawk и другого вооружения, санкции против РФ и тому подобное.

Накануне, 16 октября, американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель.

В то же время в Кремле утверждают, что они якобы "сохраняют открытость к мирному урегулированию" войны против Украины. Конкретной даты новой встречи Путина и Трампа пока россияне не называют: она может состояться в течение двух недель или чуть позже.

В свою очередь Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов к диалогу с российским диктатором. По его мнению, именно Путин принимает все ключевые решения в Кремле, поэтому переговоры с ним имеют смысл.

