В Кремле заявили, что Россия "открыта" к мирному урегулированию, но есть "нюанс"

В Кремле утверждают, что они якобы "сохраняют открытость к мирному урегулированию" войны против Украины. Конкретная дата новой встречи российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не называется; она может произойти в течение двух недель или чуть позже.

Видео дня

С соответствующими заявлениями 17 октября выступил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. В комментарии пропагандистским СМИ он прокомментировал переговоры американской и российской сторон.

По словам представителя Кремля, "есть воля лидеров государств" провести новую личную встречу, но сначала ее организацию будут прорабатывать главы МИД России и США Сергей Лавров и Марко Рубио.

Что касается содержания разговора Путина и Трампа, то оно "должно оставаться за пределами СМИ".

Песков добавил, что "нужно спрашивать у США", снизили ли переговоры лидеров государств вероятность поставок ракет Tomahawk Силам обороны Украины.

Песков переживает, как Путин доберется до Венгрии

Маршрут полета кремлевского диктатора в Венгрию "пока, конечно же, непонятен", признал пресс-секретарь.

Он не ответил, как Путин планирует добираться до Будапешта на планируемую встречу с американским президентом. "Никакой конкретики нет", – заявил россиянин.

Песков не назвал и конкретной даты ("в течение двух недель или чуть позже"), отметив: "Это общее понимание, что не нужно ничего откладывать в долгий ящик".

По его утверждению, место и подробности переговоров позже сообщат Лавров и Рубио.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 октября Трамп объявил о намерении провести встречу с Путиным в Будапеште (Венгрия). Вашингтон и Москва уже договорились о ряде дипломатических контактов высокого уровня. Американская сторона сообщала, что личные переговоры лидеров могут состояться уже в течение двух недель.

– Об этом стало известно после телефонного разговора Трампа и Путина. Президент Соединенных Штатов заявлял, что эта беседа стала "значительным шагом вперед" в вопросе мирного урегулирования российско-украинской войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!