Мелони планирует лично говорить с Трампом об уменьшении пошлин для ЕС: что известно о ее визите в США

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует 16 апреля встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Цель переговоров – добиться сокращения вдвое "взаимных" пошлин между Евросоюзом и США благодаря хорошим отношениям с американским лидером.

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Об этом пишет газета Corriere della Sera, ссылаясь на источники в итальянском правительстве. Как говорится в материале, в правительстве уверены, что Мелони "может способствовать переговорам между Европой и США, чтобы избежать торговой войны".

Конкретная цель – добиться сокращения тарифов вдвое: установить взаимные пошлины в размере 10%.

Более того, два дня назад, после первого контакта между комиссаром ЕС по торговле Марошем Шефчовичем и его американским коллегой Говардом Лютником, результат которого был определен как "весьма позитивный, хотя и не окончательный", Шефчович выразил надежду, что "те, у кого хорошие отношения, должны работать над содействием диалогу" между США и ЕС.

"Хорошие отношения, видимо, с президентом США, потому что "он один решает", как говорят без иллюзий и в Риме, и в Брюсселе. В данном случае Мелони – единственный европейский лидер, у которого такие хорошие отношения, который заявляет об этом и может положить их в основу начала переговоров", – пишет Corriere della Sera.

Опасения некоторых европейских лидеров, что Мелони в Овальном кабинете попытается договориться о "скидках" исключительно для Италии в определенных секторах, таких как агропродовольственный, очевидно, не имеют под собой достаточных оснований, говорится в статье.

Несмотря на открытые призывы итальянской партии "Лига", стратегия переговоров за пределами периметра ЕС считается невыполнимой.

Однако, как говорится в статье, 27 стран еще далеки от всеобъемлющего соглашения о том, как действовать в тарифной войне.