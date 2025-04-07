"Мы будем иметь излишки или будем безубыточными": Трамп назвал сумму, которую его пошлины принесут США

По подсчетам американской администрации, пошлины, введенные в отношении иностранных товаров президентом США Дональдом Трампом, будут приносить в бюджет страны 1 трлн долларов ежегодно за счет выравнивания торгового дисбаланса.

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Об этом Трамп заявил журналистам на борту президентского самолета Air Force One в эфире CNN. Он подчеркнул, что впереди будет еще больше пошлин на импортные товары.

"Знаете, меня избрали из-за этого. Это была одна из главных причин, меня избрали именно из-за этого. И мы будем устанавливать пошлины. Мы уже их ввели. Не вопрос, будем ли – мы собираемся их продлевать. И эти пошлины в следующем году дадут нам 1 трлн долларов. В дополнение к этому тысячи компаний собираются переехать обратно в США".

Он подчеркнул, что одна из наихудших ситуаций сложилась в торговле с Китаем. Но глава Белого дома уверен, что в результате его действий США избавятся от торгового дисбаланса.

"Я разговаривал со многими лидерами – европейскими, азиатскими, со всего мира. Они умирают от желания заключить соглашение, но я сказал, что "у нас не будет дефицита с вашей страной"... для меня дефицит – это потеря.

Американский лидер обвинил Европу в том, что она покупает мало американских товаров – в том числе автомобилей и лекарственных препаратов. И пока поставки американской продукции в страны Евросоюза не усилятся, переговоров по послаблению пошлин не будет, предупредил Трамп.

"Мы покупаем их машины – Mercedes, Volkswagen, BMW. И мы покупаем у них миллионы машин. Они не покупают наши авто, они не покупают нашу фармпродукцию. Они не покупают ничего. Европа относилась к нам очень плохо. Мы ввели большие пошлины в отношении Европы. Они хотят переговоров, но переговоров не будет, если они не будут платить нам много денег ежегодно, прежде всего как сейчас, так и в прошлом. Потому что они забрали много наших богатств, а мы не допустим этого", – добавил президент США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, страны Европейского Союза в ближайшие дни будут пытаться выступить единым фронтом против пошлин Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер по американскому импорту. Новые пошлины могут охватить товары на сумму до 28 миллиардов долларов, от вина до туалетной бумаги.

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