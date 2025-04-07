Глобальная финансовая буря вносит триллионы долларов: торговые войны Трампа пошатнули мировые рынки

После введения новых пошлин Дональдом Трампом мировые рынки потеряли более $5 триллионов всего за два дня, а вероятность рецессии в США выросла до 64% по оценке Polymarket. Больше всего пострадала Азия: индекс Hang Seng упал на 12%, CSI 300 – на 9%, Nikkei 225 – на 7,8%.

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Народный депутат Ярослав Железняк коротко охарактеризовал ситуацию: "Волна от "торговой войны" Трампа дошла уже до рынков". По его словам, тремя ключевыми факторами обвала являются:

эскалация торговых конфликтов: Китай и другие страны ввели соответствующие тарифы, что обострило глобальное экономическое противостояние;

Китай и другие страны ввели соответствующие тарифы, что обострило глобальное экономическое противостояние; прогнозы рецессии в США: Goldman Sachs повысил вероятность рецессии до 45%, а платформа Polymarket показывает 64% шансов на рецессию уже в 2025 году;

Goldman Sachs повысил вероятность рецессии до 45%, а платформа Polymarket показывает 64% шансов на рецессию уже в 2025 году; жесткая позиция США: администрация США официально заявила об отсутствии планов по пересмотру тарифов, что лишь усилило негативные ожидания на рынках.

Первые последствия стали заметны уже в понедельник, 7 апреля. Среди них:

фондовые индексы: S&P 500 – минус 3.1%, Stoxx Europe 600 – минус 2.8%, Hang Seng – более 10% падения;

S&P 500 – минус 3.1%, Stoxx Europe 600 – минус 2.8%, Hang Seng – более 10% падения; сырьевые товары: Brent – минус 3.4%, медь – минус 7%;

Brent – минус 3.4%, медь – минус 7%; криптовалюта: Bitcoin – минус 0.8%;

Bitcoin – минус 0.8%; облигации: США (10-летние) – доходность снизилась до 3.91%, Китай – до 1.64%, почти исторический минимум;

США (10-летние) – доходность снизилась до 3.91%, Китай – до 1.64%, почти исторический минимум; валюты: доллар США – минус 0.3%, юань – ослабление уровня декабря.

Паника на китайских и азиатских рынках

Инвесторы в панике сбегают с рынков Китая, Японии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии. Китайские акции и облигации обрушиваются, доходность государственных бумаг приближается к историческим минимумам, а "национальная команда" инвесторов пытается сдержать обвал биржевых фондов. Оффшорный юань теряет позиции, усиливая спекуляции о девальвации до 15 – 30%.

В Китае индекс CSI 300 упал на 9%, Hang Seng – на 13%, а индекс технологических компаний Гонконга – на 15%. Панические распродажи охватили всю Азию. В Японии Nikkei свалился на 7.8%, австралийский ASX 200 – на 4.2%, южнокорейский Kospi – на 4.7%, а Shanghai Composite – на 8.3%.

Аналитики фиксируют чрезвычайный побег от риска: все 50 компаний индекса Hang Seng закрылись в минусе. Государственные облигации Китая стали убежищем для инвесторов, а Народный банк Китая ослабил курс юаня, вероятно, с целью поддержки экспорта.

За два дня с глобальных рынков исчезло более 5 триллионов долларов. Такие падения случались всего четыре раза за последние 85 лет. Акции в Европе также отреагировали – британский FTSE 100 упал на 5%, что стало самым плохим показателем за пять лет.

Азия, являющаяся производственным хабом мира, особенно чувствительна к торговым конфликтам. Повышение тарифов США явилось серьезным ударом для экспортеров из Вьетнама, Бангладеш, Тайваня и других стран. Прогноз рецессии в США означает снижение спроса на продукцию из региона, что может привести к масштабной экономической нестабильности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп сообщил, что вводит взаимные пошлины на товары из всех стран мира как минимум в 10%. После этого сообщение фондовый рынок США потерял более двух триллионов долларов.

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