Контрпошлины на 28 миллиардов: ЕС готовит ответный удар на тарифы Трампа

Страны Европейского Союза в ближайшие дни будут пытаться выступить единым фронтом против пошлин Дональда Трампа, вероятно, одобрив первый набор целевых контрмер по американскому импорту. Новые пошлины могут охватить товары на сумму до 28 миллиардов долларов от вина до туалетной бумаги.

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Об этом пишет Reuters. Речь идет об ассортименте товаров – от зубной нити до бурбона, которые вскоре могут облагаться дополнительными пошлинами.

После того как США ввели 25% пошлины на сталь, алюминий и автомобили, а также "зеркальные" 20% пошлины почти на все остальное европейское импорт, Брюссель решил, что больше не может медлить. По последним оценкам, новые пошлины Трампа охватывают около 70% экспорта ЕС в США – это примерно 532 миллиарда евро в год.

Европейская комиссия, отвечающая за торговую политику внутри блока, уже подготовила черный список американских товаров, которые могут стать объектом дополнительного собрания. Речь идет о продукции пищевой промышленности (мясо, зерновые, вино), древесине, одежде, а также бытовых товарах, таких как пылесосы, туалетная бумага и даже жевательная резинка. В списке есть и товары, вызывающие острые споры среди членов блока – например, американский бурбон, на который Еврокомиссия предлагает наложить 50% пошлины. Такой шаг уже вызвал угрозы Трампа ответить 200% пошлиной на алкогольные напитки из ЕС.

Франция и Италия, являющиеся крупнейшими экспортерами вина, выразили обеспокоенность из-за риска потерять свои позиции на американском рынке. В то же время, Евросоюз пытается сохранить внутреннее единство, ведь только скоординированный ответ может оказать давление на Вашингтон и заставить Трампа вернуться к переговорам.

Первые дискуссии о новых пошлинах состоятся на встрече министров торговли ЕС в Люксембурге. Участники планируют выработать совместное послание: ЕС стремится к диалогу, но не потерпит торговую агрессию. Как отметил один из дипломатов, несмотря на опасения по поводу раскола после Brexit, страны-члены сохраняют единство в вопросе общей торговой политики.

Все это происходит на фоне растущего беспокойства, что новая волна тарифной эскалации может спровоцировать глобальную торговую войну, повысить цены для потребителей и даже вовлечь мировую экономику в рецессию. Если ЕС одобрит предложенные пошлины, он станет третьим крупным игроком – после Китая и Канады, который ответит на торговую политику США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за введения новых пошлин Дональдом Трампом в Украине могут вырасти цены на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие. Эксперты ожидают общий проинфляционный эффект и давление на украинский рынок.

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