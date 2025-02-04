'Материалы уже у правоохранительных органов': Зеленский заявил об остановке теневых финансовых схем в Украине. Видео

Назначение новых руководителей Налоговой службы и Финмониторинга помогло остановить в Украине сразу несколько теневых финансовых схем. Такими схемами пользовались не только бизнесмены, но и чиновники. Остановка таких схем – это первые результаты назначения нового руководства, уверен президент Украины Владимир Зеленский.

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Об этом глава государства рассказал в обращении к стране по итогам дня, 4 февраля. Соответствующие "важные доклады по финансовой чистоте в стране", по его словам, прозвучали сегодня на заседании СНБО.

"Результаты по теневым финансовым схемам, которые наконец-то остановлены. И это касается и олигархов, и должностных лиц, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы уже у правоохранительных органов", – отметил президент.

Также, по его словам, сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны было принято очередное решение о санкциях.

" Списки в скором времени. Будет несколько жестких пакетов ", - пообещал президент.

Также на заседании СНБО чиновники доложили о поддержке украинцев по программам "еПідтримка", "єОселя", "Сделано в Украине", бесплатное питание детей в школах и т.д.

"Почти 13 миллионов заявок на "поддержку", и почти 13 миллиардов гривен выплачено непосредственно украинским семьям, нашим гражданам. Количество участников программы доказывает ее необходимость и необходимость аналогичных программ прямой поддержки людей", – рассказал глава государства.

По словам господина президента, 5 миллионов клиентов программы "Национальный кэшбек" – "такое количество участников говорит само за себя".

Владимир Зеленский отметил, что власть "готовит на весну индексацию пенсий", и она состоится уже 1 марта.

"В Украине есть значительная проблема с дисбалансом импорта и экспорта. Импорт – и это касается не оружия – значительно превышает наш экспорт. Тенденция, которую следует изменить. Следует гораздо больше создавать возможности для производства в Украине, для поддержки всех форм экономической деятельности в Украине. Так же, как мы уже заводим иностранные инвестиции в производство оружия, чиновники должны работать и по другим отраслям", – заявил президент.

Понятно, что наращивание ВВП в находящейся в войне стране требует отдельного внимания к безопасности экономической деятельности. Ради этого госчиновники должны "работать с европейскими партнерами".

"Здесь много аспектов: от гуманитарного разминирования, разминирования аграрных земель до большей защиты наших городов – речь идет прежде всего о противовоздушной обороне", – сказал Владимир Зеленский.

Что касается украинского воздуха, то глава государства отметил, что для развития Воздушных сил ВСУ страна "готовит изменения".

"Готовимся к тому, как в украинском небе заработают французские истребители с нашими пилотами", – уточнил президент.

Также Владимир Зеленский напомнил, что встретился с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он подчеркнул – в МАГАТЭ поддерживают украинскую стратегию достройки атомных блоков на Хмельницкой АЭС.

"Мы говорили с господином Гросси и об украинцах – о наших гражданах, о заложниках, которых российские кафиры захватили, – из Энергодара. Ожидаем, что МАГАТЭ будет активным в работе ради увольнения этих украинских граждан", – добавил президент.

Киев и Вашингтон будут вместе работать, чтобы "вернуть законный украинский контроль" над Запорожской АЭС и приглашают партнеров из ЕС "работать вместе на этом направлении".

"Это взаимовыгодные вещи – это энергетика, которая сделает значительно более крепкой Европу и гораздо более взаимовыгодными наши отношения с Америкой. Команды Украины и Соединенных Штатов уже начали предметно говорить, и сегодня руководитель Офиса Андрей Ермак говорил с Майклом Волцом, мы готовим график встреч", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, США в январе ввели новые санкции против России – под ограничения попали ключевые предприятия, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к незаконному управлению оккупированной Запорожской АЭС, и дочерние компании "Росатома".

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