ЗАЭС, "дочки" Росатома, друзья олигархов: США ударили по России новыми санкциями

Администрация американского президента Джо Байдена, чьи полномочия истекают на следующей неделе, ввела новые санкции против России. В этот раз под ограничения попали ключевые предприятия, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке российской армии.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов США. В частности, под ограничения подверглись структура, созданная для незаконного управления оккупированной Запорожской АЭС и дочерние компании "Росатома".

"Сегодняшнее решение подрывает способность Кремля обходить наши санкции и получать доступ к товарам, необходимым для создания оружия, которое используется для войны в Украине. Сегодняшнее расширение обязательных вторичных санкций сократит доступ России к доходам и товарам", – заявил замминистра финансов Уолли Адеемо.

Полный список из почти 100 субъектов был опубликован 15 января Министерством финансов США. Среди них:

ФГУП "Запорожская Атомная Электростанция" и ее генеральный директор Владислав Исаев – структура, предназначенная для незаконного управления оккупированной ЗАЭС;

две дочерние компании "Росатома": НПО " Центротех " и ФГУП " Горно-химический комбинат ";

" и ФГУП " "; свыше 25 российских оборонных предприятий, в том числе Серовский механический завод , ННПО имени М.В. Фрунзе, Саранский приборостроительный завод ;

, ; иностранные компании из Китая, Турции, ОАЭ и Малайзии , поставлявшие миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям;

, поставлявшие миллионные партии товаров российским подсанкционным предприятиям; почти 30 российских компаний, занимающихся закупкой и дистрибуцией подсанкционных товаров , в том числе для производства дронов ZALA;

, в том числе для производства дронов ZALA; Максим Викторов – адвокат, способствовавший сокрытию активов олигархов Ротенбергов через международные инвестиции и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp;

– адвокат, способствовавший сокрытию активов олигархов Ротенбергов через международные инвестиции и связанные с ним компании, включая управляющую компанию Evocorp; Александр Козлов – охранник и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга;

– охранник и бенефициар части компаний Бориса Ротенберга; около 25 металлургических предприятий России, в том числе Каменск-Уральский металлургический завод, "Терра Сталь Групп" и компании группы "Керамакс".

"Санкции направлены на подрыв финансовых и технологических возможностей РФ для ведения войны и обхода существующих ограничений. Я благодарен нашим экспертам за работу по исследованию компонентов в российском оружии", – заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как уже сообщал OBOZ.UA, это стало уже вторым крупным пакетом санкций, объявивших США против России за неделю. 10 января были введены санкции против нефтяного сектора экономики Российской Федерации. В "черный список" попали более 30 крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. Это один из самых больших "нефтяных" пакетов ограничений за последние годы. На введение санкций уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, а мировые цены на нефть выросли до максимума с октября.

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