'Направляюсь к критически важной подстанции': гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл с визитом в Украину и назвал свою цель. Фото

В Украину 4 февраля прибыл генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В этот раз ключевой целью его визита является оценка ущерба на подстанции "Киевская" вследствие обстрелов РФ.

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Она критически важна для безопасности украинской атомной энергии. Об этом сообщил сам Гросси в своем аккаунте в сети X.

"Во время моего 11-го визита в Украину с начала войны я направляюсь на подстанцию "Киевская", которая критически важна для безопасности украинской атомной энергетики, чтобы оценить ущерб и помочь предотвратить ядерную аварию. Все более хрупкая сеть представляет растущий риск для всех АЭС, а не только ЗАЭС", – отметил гендиректор МАГАТЭ.

ЛЭП Ривненская АЭС – Подстанция "Киевская" – это линия электропередачи между Ровенской АЭС и подстанцией "Киевская" с напряжением 750 кВ, питающая город Киев, центральный и северный регионы.

Напомним, в конце декабря стало известно, что на критических для украинских АЭС подстанциях зафиксировали повреждения. Они возникли после российских обстрелов. В Министерстве энергетики Украины тогда заявили, что за удары России по гражданским энергетическим объектам – в том числе ключевым подстанциям АЭС – "непосредственно угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы".

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