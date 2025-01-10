О кадровых перестановках в налоговой, нелегальных товарах и нововведениях: интервью с Даниилом Гетманцевым

В Украине за несколько дней до нового года был назначен новый руководитель Государственной налоговой службы (ГНС) – Руслан Кравченко. Такое назначение стало сюрпризом и для многих налоговиков, и для бизнес-среды. Из ГНС также уволился Евгений Сокур, который ранее был помощником председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, а с 2022-го исполнял обязанности заместителя председателя налоговой.

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О кадровых изменениях в ГНС, результатах их работы, а также о последних налоговых нововведениях OBOZ.UA поговорил с Даниилом Гетманцевым. Детальнее читайте в первой части интервью.

– Давайте начнем с актуальных новостей. Под елку в Украине сменилось руководство ГНС. Советовались ли с вами перед тем, как принимать такое решение, и какой может быть причина?

Не совещались и не должны были.

Относительно причин – у меня нет на этот вопрос ответа, который бы в полной мере укладывался в логику интересов государственной службы и страны. В то же время кадровые решения в системе центральных органов исполнительной власти являются исключительной прерогативой Кабинета министров. Положительно в нем по крайней мере то, что новый руководитель пришел на твердую должность и очевидно имеет поддержку. Это позволит более решительно проводить изменения, которые мы начали, если, конечно, такая задача перед ним стоит.

– А что скажете о новом руководителе налоговой Руслане Кравченко?

Чтобы давать характеристику, нужно человека по крайней мере знать лично. Назначенный руководитель не из нашей, финансовой сферы. Поэтому я не могу сказать ничего ни отрицательного, ни положительного и точно не буду критиковать огульно. Поживем – увидим. Я внимательно слежу за происходящим в ГНС.

– Какие сейчас задачи (проблемы) стоят перед налоговой и чего вы ожидаете от нового руководителя?

В первую очередь – это проблема кадров. Кадры решают все. При десятках резюме, которые у него, убежден, сегодня есть, подобрать эффективную команду, которая будет работать на государство, а не на коррупцию, очень непросто. Подавляющее большинство "специалистов" в сверхсложной области налогообложения – это специалисты специфические, заточенные на определенный результат, который, мягко говоря, идет вразрез с интересами общества. Я таких видел множество. И очень благодарен мудрости предыдущего руководства ГНС, которое смогло отобрать людей не только профессиональных, но и правильных. Хотя ошибки были и у них. Здесь играет в пользу нового руководителя повышение зарплат налоговиков, которое обеспечили Минфин и КМУ совместными усилиями в ноябре-декабре. Зарплаты не сверхвысокие, но достойные.

Второе, что я бы рекомендовал новому руководителю, – это научиться отвечать "нет". На предложения и просьбы, которых будет много. Жестко и сразу: влиятельным правоохранителям, коллегам, чиновникам, дальним и недальним родственникам, пытающимся восстановить поломанные схемы, – любому. Всем и одинаково. Это сложно, но это must have. Когда люди поймут, что ко всем одинаковый подход (если он будет действительно таковым), они прекратят обижаться и сводить счеты. Это тоже работавшей команде удалось.

И третье – всегда открыто и публично общаться с бизнесом, СМИ (кроме, конечно, анонимных). Не опасаться острых тем и не избегать острых вопросов. Отчитываться перед людьми, отвечать им – это наша обязанность. Отвечать публично и открыто. Беспочвенность любого обвинения легко развеивается под светом публичности.

– Каковы ваши прогнозы по выполнению плана бюджета в 2025 году новой командой?

Я убежден, что мы создали все необходимые предпосылки для перевыполнения плана за счет детенизации. Если в 2023 году от этого источника государство получило 1,5 млрд долл., в 2024-м уже 2,5, то в 2025 году перевыполнение должно быть значительно больше. Те процессы по детенизации, которые мы запустили, – и фискализация, и АСУР, и эффективное администрирование НДС, и противодействие дроблению ФЛП, и многое другое – неизбежно приведут к таким результатам. И я убежден, что новая команда использует по полной этот значительный потенциал.

– Какое будущее у тех, кто работал в команде ГНС и ушел, в частности, уволился ваш бывший помощник Евгений Сокур?

Я лично поблагодарил их публично. Люди действительно крутые. И они действительно показали, что в ГНС, которая всегда была сердцем коррупции, можно работать по-другому, по закону, ломая многолетние схемы. Это лучшие на сегодняшний день специалисты по налогообложению в стране. Поэтому, уверен, с дальнейшим трудоустройством у команды не будет проблем. Буду очень признателен, если они присоединятся к моей команде. В частности, Сокур согласился быть моим помощником.

Давайте вспомним, с чего начинала ушедшая команда. Большая война, падение экономики на треть, релокация и вызовы, с которыми столкнулся бизнес, массовый выезд граждан за границу – с одной стороны. А с другой – годами зацементированное желание у некоторых налогоплательщиков, назовем вещи своими именами – мошенников, иметь преимущество перед своими конкурентами путем использования схем уклонения от уплаты налогов. В некоторых секторах экономики количество таких плательщиков составило подавляющее большинство всего рынка.

– И с чем идет сегодня – эффективный антикор, реализованные реформы, перевыполнение плана более 100 млрд грн.

Команде налоговой – при поддержке бизнеса, Минфина, Комитета – удалось наконец настроить работу по детенизации, в том числе путем имплементации рискориентированных (комплаенс) подходов в работе. Я обычно использую менее "громкие" слова. Однако из песни слов не выкинешь, нам удалось построить налоговое администрирование таким образом, чтобы результатом стало выведение мародеров из тени и введение правил игры, выравнивающих экономическую конкуренцию на рынках. Очень хочу, чтобы эстафету переняло новое руководство.

– Изменение в работе чего-либо (государственного органа, институции, бизнеса) требует изменения бизнес-процессов. Произошли ли эти изменения в налоговой?

​Абсолютно согласен. Здесь есть два важных направления. Первое – это вопрос добросовестности (антикоррупционная политика). То есть то, как налоговая реагировала на случаи злоупотреблений налоговиками. Более 60 руководителей были уволены и соответственно перезагружены региональные налоговые только за два последних года. Некоторые регионы несколько раз. Был очень простой принцип – в случае нарушения увольнялась вся вертикаль, от инспектора до руководителя (заместителя), в регионе. Вы не вспомните примеры такой нулевой толерантности к коррупции в налоговой в прошлом. Как, кстати, и в других органах государственной власти сейчас.

Второе – системная работа налоговой по внедрению рискориентированного подхода в работе органа. Годами все говорили о нем, но вы правы, никогда не было изменения бизнес-процессов. И, как это бывает, дальше лозунгов эта реформа не проводилась. Сегодня же в налоговой на выполнение Национальной стратегии доходов внедряется рискориентированный подход (в мире известен как CRM – compliance risk management). CRM-подход обеспечивает возможность использовать ограниченные ресурсы налоговой эффективно для тех плательщиков и секторов, которые имеют риск уклонения от налогообложения. И минимизировать налоговый контроль по тем плательщикам, которые по внешним признакам являются добросовестными плательщиками. Такие подходы были разработаны не только при поддержке международных партнеров, в т.ч. МВФ, но и успешно функционируют, о чем свидетельствуют показатели деятельности за эти годы.

– Создается впечатление, что "Гетманцев не дает дышать бизнесу" уже укоренилось у многих. Вы следите за негативными упоминаниями о вас и как к этому относитесь?

Заказные материалы – это показатель эффективности и качества нашей работы. Что касается препятствия дыханию – это верно, но только в отношении теневиков и схемщиков. Им дышать не давали. А как по-другому можно обеспечить равенство налогообложения или добиться результата в виде дополнительных поступлений в государственный бюджет в 2024 году в размере 2,5 млрд долларов? Это чистая детенизация. У нас в 2024 году в общий фонд государственного бюджета (сальдо) поступило на 422 млрд грн, или +68,7%, больше, чем в 2021 году, или +296,5 млрд грн, или на 40% больше по сравнению с 2023 годом. Я уже не упоминаю о перевыполнении плана, увеличенного на 104 млрд грн.

Давайте вспомним о схемах НДС, с которыми годами все боролись, возглавляя этот процесс (смеется). Его прекратили только в декабре 2021 года, когда окончательно ликвидировали магические превращения сигарет в АЗС или из детских подгузников в зерно, которые широко закрытыми глазами "не видела" налоговая. Результатом прекращения схем и злоупотреблений по НДС является +112 млрд, или +73,3% поступлений (сальдо) до мирного 2021 году, несмотря на катастрофическое падение экономики.

И к слову, для желающих собирать лайки под постами по работе СМКОР, тщательная работа по настройке системы за эти годы не только сделала систему более прозрачной для плательщика, но и усовершенствовала ее функционал по мониторингу рисковых плательщиков и операций, что подтверждается статистикой – в декабре 2024 года всего остановленных накладных было 0,6%, что на 37,5% меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года (0,96%), нарастающим итогом за 2024 год на уровне 0,74%, а в последнем квартале 0,58%, что на 38,3% меньше, чем данный показатель 2023 года (0,94%).

Среди прочего за счет рискориентированного подхода в работе налоговой удалось обеспечить системное возмещение НДС налогоплательщикам со второй половины 2022 года. Это признанный факт.

Также мы приняли и реализовали закон об экспортном обеспечении агропродукции. Беспрецедентная реформа, предусматривающая контроль за уплатой налогов по всей цепи поставок, от производителя до экспортера. Сегодня на сотни миллиардов вывезена продукция по новым правилам, а плательщики, привыкшие 30 лет экспортировать зерно без происхождения, меняют свою логистику. Конечно, есть попытка обойти систему. Единственным результатом этих попыток является остановка почти на 1 млрд грн операций с признаками минимизации и легализации. И, конечно, заинтересованность правоохранительных органов. Хочу, чтобы меня услышали все. Мы вместе с белыми экспортерами очень внимательно следим за работой системы. Любые попытки ее сломать будут мгновенно получать соответствующую оценку.

​И в завершение по этому вопросу: вы упомянули о медиапространстве. Здесь читатели уже сами сопоставят взаимозависимость. Хочу привести в пример результаты детенизации рынка игорного бизнеса. Игорным бизнесом уплачено в мирном 2021 году – 204 млн грн, в 2022 году – 730 млн, а в 2024-м – уже 17 млрд грн. Выводы о дыхании бизнеса здесь излишни. Но да, все это сопровождается заказной медийкой, которая ежедневно размещает в отношении меня "сенсации-расследования".

– Цифры действительно впечатляют, если только не выйти на улицу в поисках нелегальной подакцизной продукции или не написать соответствующий запрос в Google. Предложения очень быстро можно найти. Создается впечатление, что цифры – это просто цифры, не имеющие ничего общего с реальностью. Как это?

Упоминая о рынках, которые более чем наполовину были в тени, среди прочего подразумевал рынки подакцизной продукции. Анализируя положение дел на этих рынках еще в мирном 2021 году, я каждый раз был в шоке от дерзости поведения и принципиальности позиции по неуплате налогов, присущей игрокам и, более того, считавшейся абсолютно обыденной. В последние годы нам удалось кардинально изменить ситуацию на каждом из них.

Табак. Благодаря совместной работе правоохранительных органов и налоговой удалось снизить объем теневого рынка табака с рекордных показателей в 2023 году 25,7% до 12,6%. Уплата акциза выросла на +16,1 млрд грн, или +33,7%, в июне – декабре год к году. Выявлены признаки масштабной схемы легализации доходов путём манипулирования с РРО на сумму 29 млрд грн. А результатом отработки рынка жидкостей стало увеличение в 30 раз объема заказанной марки в 3-м квартале до 1-го квартала 2024 года.

Горючее. Наверное, многие помнят лозунги одного из игроков рынка, находившегося внизу рейтинга уплаты налогов и отрабатываемого налоговой: "Нас не остановила война, однако остановила налоговая". Не хочу вас шокировать, но сегодня этот плательщик является одним из лидеров по уплате налогов на рынке. От лозунгов до уплаты налогов всего один шаг. И это только один из примеров. В цифрах. Поступления в бюджет составляют +5,7 млрд грн, или +30%, год к году. Налоговая эффективность выросла с 0,62% в 2021 году до 1,07% в 2024 году. Среднемесячная заработная плата с 16,3 тыс. грн в 3-м квартале 2023 года выросла до 22,9 тыс. грн в сентябре 2024 г., или +41%. В декабре уже, по предварительным расчетам, 24 тыс. грн. В бюджет поступило +643,3 млн грн, или +22,7%, год к году.

Водка. Начинали с того, что более 50% рынка в тени. Начнём со спиртовых заводов. Есть такой показатель, как процент загруженности мощностей. Так вот, этот показатель в мирном 2021 году составил 60%. Это означало, что вся остаточная мощность была направлена ​​в бутылку без акциза. По результатам 10 месяцев 2024 г. загруженность мощностей составила 87%. Это привело к тому, что за 10 месяцев было произведено 23,7 млн декалитров спирта, что на 189% больше, чем в 2021 году (8,2 млн дал). Нами был принят Закон №4014, обеспечивающий полноту уплаты налогов исходя из мощностей спиртзавода. Если говорить о поступлении в бюджет, отрасль уплатила на 1,9 млрд грн больше год к году, а налоговая эффективность возросла с 5,16% до 6,88%, или +32%.

Очевидно, что работа по отработке рынков подакцизной продукции должна продолжаться. Это как мышца, которую нужно постоянно тренировать. Однако уже сегодня, и это отмечают сами игроки, правила игры другие. Новому руководству следует просто удержать этот подход.

– Кроме поступлений в бюджет, улучшения должны чувствовать и сами плательщики. Что сделано для них за эти годы?

Первое и самое главное – плательщики чувствуют, что теневая доля их рынка сокращается. Детенизация – самое большое преимущество в работе налоговой для белого плательщика. Мы показали, что это один закон для всех.

Второе. Если раньше налогоплательщику нужно было преодолеть марафонскую дистанцию, чтобы получить ответ от налоговой, то сегодня мы сократили ее до спринтерской 100-метровки. Удалось это сделать за счет диджитализации и опять-таки внедрения рискориентированного подхода, улучшения сервиса. Он до сих пор не идеален, но значительно улучшился.

К примеру, территория высокого уровня доверия – проект, который мы реализовали в развитие подходов CRM для плательщиков, имеющих высокий уровень налоговой культуры. Таким плательщикам предоставляются преимущества в виде моратория на большинство проверок, ускоренное бюджетное возмещение, сокращение сроков для консультаций и наличие личного комплаенс-менеджера, который должен помогать плательщикам по любым вопросам налогового администрирования. Плательщики, включенные в Первый перечень территории, уже получили по состоянию на 6 января 2025 г. бюджетное возмещение за ноябрь. В рамках проекта реализованы специальные сервисы, позволяющие плательщику самостоятельно проводить аналитику в своей отрасли. И это лишь отдельный шаг реализации рискоориентированного подхода, который в полной мере отразится в Автоматизированной системе управления рисками и профиле плательщика. Если новое руководство ГНС подхватит эту реформу, уже через полгода у нас будет совершенно другой формат взаимоотношений плательщика и государства, в котором подавляющее большинство плательщиков вообще не будет знать, что такое налоговая проверка. Я этого очень хочу и многое сделал, чтобы это произошло.

Далее. Запущено мобильное приложение "Моя налоговая". Более 100 тыс. пользователей. Приложение позволяет быстро выполнить налоговую обязанность – от представления декларации до уплаты налогов. Кстати. Предзаполнение налоговых деклараций плательщиков – это тоже то, что работает по полной уже второй год подряд. Также модернизирован контакт-центр. Около 1 млн обращений только в 2024 году. На 70% вырос уровень доступа с первого обращения и на 32% уменьшено количество утраченных звонков. 90% опрошенных плательщиков дали положительную оценку работе сервиса.

Проекты, которые должны заработать в этом году. Новый инструмент взаимодействия плательщиков и налоговой при отборе и проведении проверок плательщиков (Е-Аудит) – уже с 1 апреля. Это тоже о рискоориентированном подходе. Контроль за оборотом подакцизной продукции (Е-Акциз) – тестирование уже с 1 марта. Аналитическая система СОД РРО обеспечит анализ больших объемов данных от РРО/ПРРО для аналитики продаж и выявления рисков качественного проведения фактических проверок. К слову о фактических проверках: каждый работник обеспечен боди-камерами, что является шагом для добросовестного поведения при проведении мер контроля. Фактически два последних шага должны сделать полностью прозрачными фактические проверки, на которые жаловался бизнес.

И еще многие другие менее заметные, но не менее важные изменения.

– Вы как-то принимали участие в этих изменениях ?

Я делал то, что мог, чтобы поддержать полезную деятельность коллег. Однако, бесспорно, основная тяжесть лежала на них.

Но самое главное – это поддержка и доверие президента. Без нее точно ничего бы не удалось. Поэтому все проведенные реформы, все победы над тенью – победы прежде всего президента.

– В отличие от налоговой, на таможне показатели традиционно (и в этом году тоже) не впечатляют. План не выполняется. Можно ли прогнозировать, когда будет назначен руководитель ГТС?

Да, у нас есть четкие обязательства перед партнерами – июнь 2025 года. Но, думаю, это произойдет раньше. При этом это произойдет не неожиданно и кулуарно, а на открытом конкурсе с участием международников. Поэтому ожидаем на должности независимого профессионального человека, который будет способен проводить реформы.

– В ГНС вы такой конкурс не прогнозируете?

Прогнозирую, но гораздо позже. Нужно согласие партнеров на участие в конкурсной комиссии, а также принятие законопроекта, который на сегодняшний день еще не прошел даже первое чтение.

– Оцените результат для экономики от госпроектов "Нацкешбэк" и "Зимова єПідтримка", которые много критиковались. Минэкономики оценило эффект от кешбэка в 0,001% ВВП, єПідтримки – в 0,023%. Большинство получавших кешбэк потратили средства на пополнение мобильного. Это результаты, на которые был расчет?

В вопросе в значительной степени прозвучал ответ. И если "Зимова єПідтримка", первые выплаты по которой были осуществлены в начале второй декады декабря, которая только сейчас набирает обороты, имеет эффект на порядок больше, чем "Национальный кешбэк", работавший с сентября (т.е. более одного квартала 2024 года) года), – это о многом говорит.

Как, собственно, и сравнимая популярность этих программ среди граждан.

За четыре месяца количество карт, активированных для участия в программе "Национальный кешбэк", составило 4,2 млн (из которых 1,4 млн – прибавилось в декабре). За один только месяц декабря количество участников, подавших заявку на "Зимову єПідтримку", превысило 10 миллионов человек.

Конечно, будет еще определенная динамика прироста по кешбэку (в основном на стороне потребителей), но она будет объективно замедляться, а вот в отношении производителей – скорее всего, большинство из тех, кто хотел, уже присоединился.

Всего 1665 производителей за почти четыре месяца – это мизерная цифра. Почему такой низкий интерес, нужно внимательно разбираться, но лучше основательно и широко коммуницировать такие инициативы с бизнесом еще до запуска программы, а не после.

388 млн гривен произведенных выплат в 2024 году – это точно не "история успеха", ведь в бюджет закладывали средства для выплат в октябре-декабре в размере 3 млрд грн (т.е. выборка средств – менее 13%). Кстати, провалы в экономическом планировании подобных государственных программ, когда ошибаются на миллиарды, не новость и никого не удивляет. Пример – программа "Доступные кредиты 5-7-9%", где при общем объеме средств 18 млрд грн в год умудрились увеличить в 2024 году задолженность перед банками по компенсациям процентной ставки на 3 млрд грн, и к концу года она составляет уже 10 млрд грн.

Еще одна ошибка – чрезмерный пиар с акцентом на то, что каждый может получить в виде кешбэка в месяц до 3 тысяч гривен. Это откровенно нереальная цифра – ведь, чтобы получить столько, нужно потратить за один месяц на покупку акционных для этой программы товаров исключительно от упомянутых менее 1,7 тысячи производителей – 30 тысяч гривен, или 1,5 заработной платы среднего работающего украинца, или более 5 месячных пенсий.

Поэтому реальные произведенные в конце декабря средние выплаты на человека (116 грн, в ноябре было 97 грн, а в октябре – менее 50 грн) точно не производят впечатление на большинство украинцев. Что такое сейчас 116 гривен – сравните это со стоимостью продуктов питания первой необходимости (не говорю о суммах, указанных в коммунальных платежках). Поэтому не надо удивляться, что большинство направило эти средства именно на пополнение мобильного – единственное, на что можно было реально потратить начисленное.

Еще один аспект, на который нельзя не обратить внимание. "Национальный кешбэк" позиционировали как программу, которая должна поддерживать национального производителя. Ощутит ли он поддержку, которая в квартальном измерении составляет менее 400 млн гривен? А надо еще добавить, что в ближайшие месяцы такая "поддержка" будет вообще нулевой – ведь заработанные за декабрь и январь выплаты гражданам перечислят им только в конце февраля, и "возвращаться в экономику" они будут только весной (например, при оплате коммуналки – в середине марта).

Единственный пока положительный момент – это продвижение благодаря этой программе национального производителя, но такую рекламную кампанию можно было сделать и значительно дешевле с точки зрения затрат, и гораздо проще с точки зрения организации и администрирования.

В этом плане инициированная президентом В.Зеленским "Зимова єПідтримка" оказалась значительно проще, результативнее и как следствие – заметно более популярной среди населения. Разовое получение 1000 гривен (а кешбэком такую сумму нужно накапливать, исходя из средних последних выплат, почти 9 месяцев, а для многих и более), ее достаточность на оплату большего спектра возможных первоочередных расходов украинцев стали более эффективной помощью, чем пока "кешбэк".

– Вы подробно рассказали о Клубе белого бизнеса, участники которого могут не волноваться по поводу налоговых проверок. А вот кто и в каких отраслях остался в тени?

Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что непринадлежность к Клубу не свидетельствует автоматически о том, что предприниматель в тени. Просто к предпринимателю есть объективные вопросы, на которые он должен ответить. А если говорить о теневом сегменте украинской экономики, который, по моим расчетам, нам удалось сократить за три года на 20-25% (или в поступлениях в бюджет на 100-110 млрд грн), то он присутствует во многих отраслях экономики. Особенно это контрабанда и торговля. Здесь еще много тяжелой работы, хотя динамика сокращения тени достаточно положительна (в 2023 году мы получили плюс 1,5 млрд долл. к плану, а в 2024 году уже 2,5 млрд долл.), ее важно не потерять.

– Дробление крупного бизнеса на ФЛП – это отдельное злоупотребление. Насколько оно еще распространено?

Это до сих пор распространенная схема уклонения от налогообложения. Именно схема, не имеющая ничего общего с пробелами законодательства или с правомерным обходом закона, как кому-то кажется. Бизнесы, использующие физлиц, которые на самом деле предпринимательскую деятельность не осуществляют, – неправомерно уклоняются от налогообложения, что влечет ответственность, которая рано или поздно будет к ним применена. Хочу, чтобы меня услышали. Это не зависит от личности руководителя ГНС или политической конъюнктуры. Это нарушение, которое получит юридическую оценку. Наиболее распространенной и вредной является эта схема в торговле. Сегодня к противодействию схеме присоединился Нацбанк и коммерческие банки, за что я им очень благодарен.

– Когда вводилась отмена работы провайдеров на упрощенной системе налогообложения, было много шума, что это приведет к ликвидации малых операторов, работающих там, куда большим операторам идти просто невыгодно. О каких последствиях этого решения уже можно говорить?

По провайдерам ситуация следующая. Коллапса не случилось. Привычные лозунги "нас убивают" – остались лозунгами. Впрочем, в реальности наоборот – доступ к интернету имеют все, при этом происходит повышение уровня уплаты налогов и, соответственно, продолжается процесс отбеливания целого рынка. Это подтверждают конкретные цифры.

Отрасль телекоммуникации по результатам последних трех месяцев уплатила НДС на 160,7 млн больше, или + 20,7%, чем за предыдущие периоды. Это косвенное свидетельство того, что компании отходят от использования дробления. В то же время еще есть сигналы о возможных схемах роста дробления счетов. Но налоговая может очень быстро это отработать.

– Не лучше ли вообще реформировать систему единого налога?

Это должно быть решение правительства (которое оно отразило в НДС). И я думаю, это решение будет принимать следующий созыв ВР. Сегодня я не вижу в парламенте достаточного для этого потенциала.

– Президент до сих пор не подписал закон о повышении акцизов на табачные изделия, которое должно было состояться с 1 января. Их потом будут поднимать задним числом или какие варианты вы видите?

Нет, никаких решений о поднятии налогов задним числом больше не произойдет. Это было ошибочное решение ресурсного законопроекта, которое не следует повторять. Потому никаких вариантов дополнительного взимания налогов я не вижу.

– У вас много планов по наведению порядка в налогообложении платформ такси, маркетплейсов, блогеров с относительно большими доходами. Как это реально может пополнить бюджет?

Во-первых, речь идет не о моих планах, а о планах правительства, отраженных в нескольких меморандумах с МВФ. Но в этом случае речь идет не только и даже не столько об интересах бюджета, сколько об устранении пробелов в законодательстве, которые до сих пор остались, несмотря на нашу 5-летнюю работу. Очевидно, что мы не должны устанавливать искусственные налоговые стимулы (льготы) для иностранных предприятий, которые не создают в Украине ни добавленной стоимости, ни рабочих мест, выталкивая наших производителей за границу. Это просто. НДС должен уплачиваться со всех товаров, реализуемых в Украине. Такая же ситуация и в отношении доходов физических лиц. Сам по себе факт того, что ты получаешь доход от нерезидента, не может давать тебе преимущество. Поэтому для меня принципиальна поддержка требования отечественного бизнеса, которое, как мы видим, услышало даже Министерство экономики.

Вторую часть интервью читайте в скором времени на страницах OBOZ.UA.