Верховная Рада должна поскорее принять законопроект о закупке атомных реакторов в Болгарии, поскольку это критически важный шаг для энергетической безопасности страны и развития ее промышленного потенциала. Политические спекуляции вокруг этого вопроса вредят интересам государства, а обвинения в возможных коррупционных рисках безосновательны.

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Об этом заявил политолог Петр Олещук, комментируя обсуждение законопроекта в парламенте.

"Речь идет о межправительственном соглашении, в котором принимает участие иностранное государство – Болгария. Спекуляции по поводу коррупции в этом вопросе выглядят откровенно абсурдными, ведь это означает обвинение Болгарии в участии в коррупционных схемах. Это не просто несуразные политические манипуляции, а еще и потенциальная дипломатическая проблема", – отметил Олещук.

По его словам, достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС – не просто инфраструктурный проект, а стратегическое решение, которое обеспечит Украине доступной атомной энергией на десятилетия вперед.

"Мы ведем переговоры с европейской страной, которая имеет избыточное оборудование, идеально подходящее для нашей энергосистемы. Поэтому логично, что его нужно использовать вместо того, чтобы покупать новые реакторы по более высоким ценам или оставлять объекты недостроенными", – объяснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что затягивание с принятием решения о закупке реакторов и достройке ХАЭС только играет на руку тем, кто заинтересован в сохранении энергетической зависимости Украины от импорта.

"Любая блокировка этого проекта – это фактическая работа против энергетической независимости страны. Поэтому, чем быстрее будет принято решение, тем лучше для экономики и промышленности", – подытожил Олещук.