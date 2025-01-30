В Украине через месяц проведут масштабную индексацию пенсий: сколько будут платить после перерасчета

Пенсии в Украине будут перечислены с 1 марта. В Пенсионном фонде заложили в своем бюджете повышение в размере 10%, при этом оно может быть более существенным с учетом ускорения роста цен.

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"Учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", – говорится в проекте бюджета ПФУ, который размещен на сайте ФПУ. Отметим, что индексация зависит от двух показателей: темпов роста зарплат за три года и уровня инфляции.

Напомним, что согласно расчетам OBOZ.UA, индексация может быть на уровне 11-12% из-за значительных темпов роста зарплат и инфляции.

Что нужно знать о повышении пенсий

При мартовской индексации на определенный коэффициент будет увеличиваться именно пенсия, рассчитанная по формуле. То есть в результате может получиться, что даже после повышения, например, на 8% вместо 1230 грн пенсия, которая подсчитана по формуле, составит 1328,4 грн. А будут платить все равно 2361 грн.

Точный размер индексации будет известен только ближе к марту, когда официальная статистика подсчитает динамику зарплат и инфляцию. Напомним, что размер индексации составляет сумму половины годовой инфляции и половину динамики роста зарплат за последние три года.

Какие пенсии не повысят

Также не будут повышать новые пенсии. Индексация должна помочь "осовременить" старики. Поэтому тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет, перерасчет не будет касаться. Кроме того, есть еще некоторые ограничения. В частности, в 2024-м правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения выплат по результатам индексации ограничили 1,5 тыс. грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории. А минимальное повышение было установлено на уровне 100 грн. Каким будет решение в 2025-м, пока неизвестно.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине в результате реформы 2017 года все будущие пенсии снизили почти на треть. В настоящее время украинец со средней зарплатой (18,8 тыс. грн.) и полным стажем может претендовать на пенсию в размере всего 4,7 тыс. грн. грн.

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