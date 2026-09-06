Лавров заявил о "начале настоящей войны" с Германией: что происходит

Сергей Лавров заявил, что обвинения Германии в адрес России в связи с инцидентом с дроном в аэропорту Лейпцига якобы свидетельствуют о "начале настоящей войны". Глава МИД РФ также обвинил канцлера Германии Фридриха Мерца в стремлении "объявить войну" России.

Видео дня

В то же время Лавров пригрозил, что российское руководство сделает "соответствующие выводы" из заявлений немецких властей. Об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Лавров обвинил Германию в подготовке к войне

По словам Лаврова, реакция Запада на инцидент в Лейпциге является признаком начала прямого противостояния между Россией и Германией.

"Это, по сути, начало настоящей войны. Изгнали генеральное консульство из Бонна... Закрывают Дом России в Берлине. Я помню, что перед началом Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, вернее, немцы тоже закрывали свои дипломатические миссии... Они снова хотят войны", – заявил глава российского МИД.

Он также заявил, что российские власти извлекут уроки из заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Он, по сути, идёт к нам, чтобы объявить войну. И уроки истории не усвоены вовсе. Оказалось, что вот эти метастазы нацизма начинают пробиваться. Это опасное явление. Мне кажется, российское руководство сделает соответствующие выводы", – сказал Лавров.

Лавров предсказал изменения в европейской политике

Глава МИД РФ также выразил уверенность, что нынешние европейские политики якобы в скором времени могут лишиться своих постов.

"В том, что в какой-то момент, надеюсь, не слишком отдаленном, их сметет с этой вершины европейской политики и народы Европы все-таки сделают правильный выбор, у меня, честно говоря, нет больших сомнений. Когда это произойдет — другой вопрос, но думаю, ждать осталось не очень долго", – заявил он.

Стоит отметить, что ранее Сергей Лавров заявил, что НАТО якобы пытается превратить Арктику в новый фронт противостояния с Россией и наращивает военную активность в регионе. В Москве утверждают, что действия Альянса создают угрозу безопасности РФ и повышают риск инцидентов, которые могут привести к вооруженному противостоянию.

Что предшествовало

В аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". В результате инцидента никто не пострадал, хотя сам самолет получил незначительные повреждения.

Самолет перевозил военные боеприпасы. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт практически сразу назвал инцидент "новым уровнем угрозы" и"сценарием гибридного теракта".

Позже стало известно, что, вопреки первоначальным сообщениям, беспилотник не просто был обнаружен поблизости – он врезался в крыло самолета. При этом взрывчатка, которую нес дрон, по неизвестным причинам не взорвалась.

Также на месте происшествия был обнаружен ещё один, уже третий беспилотник и следы военного взрывчатого вещества. Помимо самого БПЛА, следователи зафиксировали следы гексогена – взрывчатого вещества военного назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, американская разведка считает, что найденные в аэропорту Лейпцига беспилотники имеют характерные признаки устройств, которые использует российское ГРУ. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!