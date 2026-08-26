Разведка США связывает дрон со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига с ГРУ – ABC News

Американская разведка считает, что беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный в начале августа возле украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига, имеет характерные признаки устройств, которые использует российское Главное разведывательное управление (ГРУ). Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

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Об этом пишет ABC News. Издание ссылается на источник в американских спецслужбах, осведомлённый о ходе расследования.

Что известно о дроне со взрывчаткой

Небольшой беспилотник, оснащенный взрывчаткой и детонатором, обнаружили 4 августа на территории аэропорта Лейпцига. После этого работу аэропорта временно приостановили, а для обезвреживания устройства саперы задействовали робота.

По словам источника, как само взрывчатое вещество, так и конструкция устройствабыли "типичными" для средств, которые использует российское ГРУ. Эту оценку американские спецслужбы сделали совместно с немецкими службами безопасности и разведки, отметил собеседник издания.

Американский представитель также сообщил, что взрывчатка не сработала именно из-за отключенного механизма запуска.

Министр внутренних дел Германии после инцидента назвал появление вооруженного взрывчаткой дрона в аэропорту "новым сценарием угрозы" и заявил, что для подготовки такой операции потребовался "высокий уровень технической экспертизы".

Федеральная полиция Германии в связи с продолжающимся расследованием отказалась от дальнейших комментариев.

Целью диверсии могло быть пресечение поставок оружия в Украину

Аэропорт Лейпцига является одним из важных грузовых авиационных узлов Германии. Его также используют американские военные и союзники по НАТО для транспортировки вооружений в Украину.

Следователи полагают, что взрывной беспилотник мог быть предназначен для вывода из строя самолетов, находившихся на территории аэродрома. Целью могло быть не только срыв поставок в Украину, но и отправка Германии сигнала с требованием прекратить дальнейшую поддержку Украины.

На фоне инцидента канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что немецкие службы "интенсивно работают" над расследованием и вскоре должны обнародовать его результаты. Он также подчеркнул, что Германия всё чаще становится мишенью для гибридных атак.

Россия отвергает обвинения

Российская Служба внешней разведки (СВР) в заявлении, обнародованном 26 августа, обвинила немецких политиков и европейские СМИ в том, что они якобы поспешно возложили ответственность за инцидент на Россию, не дождавшись даже предварительных результатов расследования.

В то же время американская оценка относительно возможного российского происхождения устройства была сделана после консультаций с немецкими службами безопасности и разведки.

После инцидента 4 августа немецкие СМИ также сообщали об обнаружении ещё одного дрона в поле недалеко от аэропорта Лейпцига. Его нашли 14 августа — через десять дней после первого случая, однако немецкая полиция не стала комментировать эту информацию.

По данным американских чиновников, сам аэропорт Лейпцига уже неоднократно становился объектом подозрительных российских диверсионных операций. С января 2026 года там зафиксировали 18 инцидентов с дронами, которые приводили к перебоям в работе воздушного сообщения.

Как сообщал OBOZ.UA:

В немецком аэропорту Лейпциг/Галле была объявлена тревога из-за обнаружения дрона с детонатором, который лежал рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан". Из-за инцидента полеты временно приостановили.

Следователи обнаружили на беспилотнике следы ДНК, которые ранее уже фиксировались в Литве. Это может стать первой материальной связью между инцидентом в аэропорту Лейпциг-Галле и предшествующей активностью на территории Литвы.

Недавно возле аэропорта Лейпцига нашли третий дрон. Помимо БПЛА следователи зафиксировали следы гексогена – взрывчатого вещества военного назначения. Это указывает на масштабность запланированной диверсии с применением беспилотников

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